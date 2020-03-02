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فوز العتيبي: عيش مع زوجتك كأنها القيرل فريند وأجّلوا الحمل

منوعات
Time منذ يوم
Views 3681
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فوز العتيبي: عيش مع زوجتك كأنها القيرل فريند وأجّلوا الحمل

أميرة خالد (صدى):
أكدت الناشطة فوز العتيبي، أنه ليس شرطًا وجود مسؤوليات بعد الزواج، إذ من الممكن تأجيلها لحين تنضج الفتاة والشاب.

ونشرت مقطعًا لمسلسل إسباني يوضح وجود علاقات عاطفية وجنسية بين قاصرين، معلقة " هذا المسلسل اللي كله علاقات عاطفية وجنسية بين قاصرين عادي عند عبيد الغرب يدعمونه بس مسلمة من نفس عمرهم تبي تعيش مثلهم بما يوافق معتقدها عن طريق الارتباط الشرعي تسمع صياحهم لآخر الدنياط " .

وأضافت: " والقبيحين ما زالوا مصرين يشوهون اسم الزواج يربطونه بالمسؤولية والحمل والولادة وهو مو شرط يامشوهين تقدرون تحسنون صورة الزواج وتنحل المشكلة تقدر تعيش مع زوجتك كأنها القيرل فريند وتأجلون المسؤوليات مو لازم بالغصب تخلي الزواج يعني لازم مسؤولية وحمل وولاده دبلتوا كبودنا " .

وأردفت : " أعترف أني مو قد المسؤولية أبداً ومع هذا ارتبطت وأجلت كل المسؤوليات لين أنضج " .

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faeiz
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