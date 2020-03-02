خدمة جديدة من " ساما " لإشعار البنوك بحالات الوفاة

الرياض (صدى):

وقعت مؤسسة النقد العرب " ساما " ، مع مركز المعلومات الوطني بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي اتفاقية الربط الإلكتروني بين المؤسسة والمركز.

وتهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بين الجهتين، وأهمها خدمة الاستعلام عن حالات الوفاة، التي يتم بموجبها إشعار البنوك والمصارف العاملة في المملكة عن حالات الوفاة لحفظ حقوق الورثة من خلال الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للبنوك والمصارف.

وتحاول مؤسسة النقد ومركز المعلومات الوطني من خلال الاتفاقية إيجاد آلية تقنية يتم من خلالها إشعار البنوك والمصارف عن حالات الوفاة لتحقيق تكامل المعلومات بين التطبيقات الإلكترونية، والاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية.