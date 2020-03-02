مخاطر استعمال ورق الألومنيوم في الطبخ والتغليف

أميرة خالد (صدى):

تلجأ الكثير من السيدات لاستعمال ورق الألومنيوم لتغطية الطعام أو لطهو بعض الأطباق، مما يشكل خطراً على الصحة.

ويتسبب ارتفاع درجة حرارة هذا الورق بالكثير من الضرر على الجسم وخصوصاً في حال كان الطعام يحتوي على الأحماض أو التوابل الحارة.

ولا يمكن الجسم التخلص من كل كمية الألومنيوم التي يمتصها، حيث أن استهلاك كمية قليل منه لا تشكل خطراً كبيراً وأن المقصود بهذا أقل من 40 ملغ يومياً.

وتتعرض أجسامنا لامتصاص هذه المادة أكثر مما نتصور من خلال تناول أطعمة منها الذرة والجبنة الزرقاء وملح الطعام والشاي وأعشاب الطهو والبهارات، بالإضافة إلى بعض أنواع الأدوية وماء الشرب.

ويمكن استهلاك الألومنيوم أن يسبب مع مرور الوقت بعض الاضطرابات مثل زيادة احتمال المعاناة من مرض الألزهايمر وتفاقم مشاكل الكلى والعظام لدى الأشخاص الذين يعانون منها، إضافة إلى الحد من نمو خلايا الدماغ.