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مخاطر استعمال ورق الألومنيوم في الطبخ والتغليف

عالم المرأة
Time منذ 6 ساعات
Views 605
مخاطر استعمال ورق الألومنيوم في الطبخ والتغليف

أميرة خالد (صدى):
تلجأ الكثير من السيدات لاستعمال ورق الألومنيوم لتغطية الطعام أو لطهو بعض الأطباق، مما يشكل خطراً على الصحة.

ويتسبب ارتفاع درجة حرارة هذا الورق بالكثير من الضرر على الجسم وخصوصاً في حال كان الطعام يحتوي على الأحماض أو التوابل الحارة.

ولا يمكن الجسم التخلص من كل كمية الألومنيوم التي يمتصها، حيث أن استهلاك كمية قليل منه لا تشكل خطراً كبيراً وأن المقصود بهذا أقل من 40 ملغ يومياً.

وتتعرض أجسامنا لامتصاص هذه المادة أكثر مما نتصور من خلال تناول أطعمة منها الذرة والجبنة الزرقاء وملح الطعام والشاي وأعشاب الطهو والبهارات، بالإضافة إلى بعض أنواع الأدوية وماء الشرب.

ويمكن استهلاك الألومنيوم أن يسبب مع مرور الوقت بعض الاضطرابات مثل زيادة احتمال المعاناة من مرض الألزهايمر وتفاقم مشاكل الكلى والعظام لدى الأشخاص الذين يعانون منها، إضافة إلى الحد من نمو خلايا الدماغ.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الموت كأس وكلنا شاربينه
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
خلوه يخرج من القرطاس الأحمر وعليكم به مو علشان المرض لأن المرض مكتوب بس ليش يروح وهم ممنوعين من الروحه هناك
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره🤲
دآنـــــــہہ
هههههههههه 😂💕
سعد بُلع
نصيحة لمن يريد شراء البورش .. احفظ مالك ولا تشتري البورش .. سيارة مشاكلها الفنية لا تتوقف. واستنزاف لأموالك وقطع غيار وصيانة نار . ووكيلها بالسعودية جشع ..