«ممر ذكي» لفحص صحة المسافرين بالمطارات في الإمارات (فيديو)

أبوظبي (صدى):

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية "الممر الصحي الذكي" الذي يوفر فحوصات سريعة للمسافرين في المطارات.

ويأتي إطلاق المشروع الذي أُعلن عنه خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2019"، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

وقال علي جمعة العجمي، مدير إدارة نظم المعلومات الصحية في وزارة الصحة الإماراتية: "إن التقنيات التي أُضيفت إلى بوابات مطارات دبي الذكية تتيح إجراء عدة فحوصات للمسافرين في وقت لا يستغرق الـ 5 ثوانٍ".

ويستطيع الممر من خلال الكاميرات الحرارية قياس درجة حرارة المسافرين عبر المسح الحراري للجسم وبصمات الوجه، كما يعمل الممر الصحي الذكي بنظام الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل البيانات مع المحافظة على سرية المعلومات والخصوصية".