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«ممر ذكي» لفحص صحة المسافرين بالمطارات في الإمارات (فيديو)

عربية ودولية
Time منذ 20 ساعة
Views 1995
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«ممر ذكي» لفحص صحة المسافرين بالمطارات في الإمارات (فيديو)

أبوظبي (صدى):
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية "الممر الصحي الذكي" الذي يوفر فحوصات سريعة للمسافرين في المطارات.

ويأتي إطلاق المشروع الذي أُعلن عنه خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2019"، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

وقال علي جمعة العجمي، مدير إدارة نظم المعلومات الصحية في وزارة الصحة الإماراتية: "إن التقنيات التي أُضيفت إلى بوابات مطارات دبي الذكية تتيح إجراء عدة فحوصات للمسافرين في وقت لا يستغرق الـ 5 ثوانٍ".

ويستطيع الممر من خلال الكاميرات الحرارية قياس درجة حرارة المسافرين عبر المسح الحراري للجسم وبصمات الوجه، كما يعمل الممر الصحي الذكي بنظام الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل البيانات مع المحافظة على سرية المعلومات والخصوصية".

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أحدث التعليقات

بدران
اكيد المدرسة في القطيف المهم انها بأحد مدن المنطقة الشرقية يجب ان يحاسب هذا الغبي كيف ذهب لايران وهو ممنع السفر لها يجب عقابة بفصلة من الوظيف ويكون درس لغير ممن يحاولون السفر لايران
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماتنلام بعد ماتزوجت ذاقت شي بحياتها ماذاقته وحبت الخير للبنات😉 حب لأختك المسلمه ماتحب لنفسك 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عائلة الطفل هم من تسبب في موته وباالرغم من ذلك يكافئون سبحان الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لحووووول😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يقولون ماتت من الفرحه😂😂😂😂