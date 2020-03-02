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شركات محلية تستعد للمشاركة في مشروعين ضخمين لمعالجة الغاز

مال واعمال
Time منذ 12 ساعة
Views 1772
شركات محلية تستعد للمشاركة في مشروعين ضخمين لمعالجة الغاز

علي القحطاني (صدى):
كشفت تقارير روسية، اليوم الاثنين، عن مشاركة شركات سعودية في مشروعين ضخمين أقصى الشرق الروسي يتضمنان بناء معملين بتكلفة أولية تبلغ 14.1 مليار دولار.

وذكرت التقارير أن عملاق الغاز الروسي (غازبروم)، تخطط لإطلاق مشروعين ضخمين عبارة عن محطة لمعالجة الغاز الطبيعي ومعمل للكيميائيات، وأنها ناقشت نهاية العام الماضي، مع شركاء أجانب محتملين من بينهم شركة (سابك) السعودية مسألة الانضمام إلى المشروعين".

وأضافت أنه من المخطط تشييد محطة لمعالجة الغاز بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 40 مليار متر مكعب من الغار، من ضمنها 37.8 مليار متر مكعب غاز الميثان المنقى من الشوائب، و2.3 مليون متر مكعب من الإيثان، و0.8 مليون متر مكعب من الغازات البترولية المسالة.

وأكدت أن جزءاً من منتجات الغاز التي سيتم إنتاجها في المحطة، ستستخدم كمواد أولية في معمل الكيميائيات، الذي يتوقع أن ينتج 2.1 مليون طن من البولي إيثيلين سنويًا".

وتتوقع "غازبروم" جمع 9.9 مليار دولار من إجمالي تكلفة المشروع (14.1 مليار دولار) على شكل قروض.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
رحمها الله وغفر لها
ابو عمار
لا تزال القضيه غامضه .. ثم اين ذهبت البنت ؟
ساري
ماهذا الهراء والهرطقة
ابو عمار
طيب لا جديد
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هبال😊😂