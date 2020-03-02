القرنفل بديلا للفياجرا يعالج ضعف الانتصاب وسرعة القذف 

أميرة خالد (صدى):

يستخدم القرنفل منذ قديم الأزل، لعلاج المشكلات الجنسية التي تصيب الرجال والنساء على حد سواء، حيث تم استخدامه كمحفز للرغبة الجنسية.

وتضمنت الفوائد الصحية للقرنفل على صعيد الصحة الجنسية الآتي:

1- تحفيز الرغبة الجنسية: القرنفل يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم لتدعيم صحته الجنسية، وبالتالي زيادة الرغبة الجنسية.

2- زيادة هرمون التستوستيرون: يساعد تناول كميات مناسبة من القرنفل، من خلال إضافته إلى الأطعمة أو المشروبات الساخنة، على زيادة هرمون التستوستيرون في الجسم، والمسؤول عن نمو الخصيتين والقضيب، وزيادة أعداد الحيوانات المنوية، وتحفيز الرغبة الجنسية.

3- زيادة أعداد الحيوانات المنوية: القرنفل يحتوي على فيتامينات متعددة، وخاصة فيتامين C، فهو يساعد على زيادة أعداد الحيوانات المنوية بشكل كبير، وزيادة حركتها، ووقايتها مكن التشوه، مما يقلل فرص الإصابة بالعقم، على عاتبار أن قلة الحيوانات المنوية من الأسباب الرئيسية للتأثير على نسبة الخصوبة.

4- علاج ضعف الانتصاب: يساعد دهن القليل من زيت القرنفل على العضو الذكري على علاج مشكلة ضعف الانتصاب، بسبب تحفيزه لنشاط الدورة الدموية بالجسم.

5- علاج فعال لسرعة القذف: القرنفل من النباتات الطبيعية التي لها فاعلية كبيرة في علاج مشكلة سرعة القذف الناتجة عن الأمراض الجنسية، أو سوء الحالة النفسية.

6- زيادة معدل التبويض: يساعد القرنفل على تدعيم عملية إنتاج البويضات لدى النساء، مما يساعد على علاج العقم، ويزيد إمكانية تلقيح البويضات مع الحيوانات المنوية بشكل سريع، وزيادة فرص الحمل.