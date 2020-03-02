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«كورونا» تبدأ بالرئتين وتهاجم أعضاء الجسم حتى الموت

عالم المرأة
Time منذ 8 ساعات
Views 1584
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«كورونا» تبدأ بالرئتين وتهاجم أعضاء الجسم حتى الموت

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن الأعراض الناجمة عن فيروس كورونا والتي تسبب إفقاد الجسم قوته تدريجيا حتى الموت.

وأضحت أن فيروسات كورونا تؤدي إلى أعراض شبيهة بالبرد، فيمكن أن تنتشر عندما يسعل المريض المصاب أو يعطس مطلقاً الرذاذ الملوّث بالفيروس من أنفه أو فمه.

وأضافوا أنه يهاجم مجموعتين محددتين من الخلايا في الرئتين، حيث أن وجود الفيروس في الخلايا الكأسية المسئولة في الحفاظ على رطوبة الرئتين، يتم تجريفها باتجاه الحلق، وعندما يسعل المرء، فإنه يبتلع المخاط فيدخل إلى المعدة، فتحدث المشكلة.

ولفتوا إلى أنه عندما يصيب فيروس مثل كورونا الجديد خلية ما، يجبرها على استقبال الآلاف من الفيروسات الأخرى، ثم يبدأ بالتكاثر من خلال استنساخ فيروسات جديدة قبل أن تتحرّر من الخلية المضيفة، لتنطلق لمهاجمة الخلايا الأخرى، ويعمل على قتلها.

وتبدأ الرئتان في الإصابة بالانسداد، الأمر الذي يعني أن المريض يصاب بالتهاب رئوي، ثم تلف الأنسجة السليمة، واستهداف الكليتين مع منعهما من العمل بشكل سليم، يلي ذلك فشل في باقي الأعضاء، وينتهي الأمر بموت المصاب.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الموت كأس وكلنا شاربينه
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
خلوه يخرج من القرطاس الأحمر وعليكم به مو علشان المرض لأن المرض مكتوب بس ليش يروح وهم ممنوعين من الروحه هناك
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره🤲
دآنـــــــہہ
هههههههههه 😂💕
سعد بُلع
نصيحة لمن يريد شراء البورش .. احفظ مالك ولا تشتري البورش .. سيارة مشاكلها الفنية لا تتوقف. واستنزاف لأموالك وقطع غيار وصيانة نار . ووكيلها بالسعودية جشع ..