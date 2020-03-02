مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 4.09 نقطة ليقفل عند مستوى 7349.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.1 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 195 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 220 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 96 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، والكثيري، وسلامة، ووقت اللياقة، وباعظيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين، وسيسكو، وعسير، واليمامة للحديد، والتأمين العربية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 9.91%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، ودار الأركان، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، وجبل عمر هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 148.76 نقطة ليقفل عند مستوى 7142.75 نقطة، وبتداولات تجاوزت 13 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 ألف سهم تقاسمتها 846 صفقة.