التعليم تحقق في واقعة تنمر مشرفة تربوية على طفلة وطرد والدتها

جازان (صدى):

تواجه مشرفة تربوية بمنطقة جازان، إتهامات من أسرة طالبة بالتهجم والتنمر على ابنتهم مما تسبب لها في أضرار نفسية.

وأوضحت أسرة الطالبة، أن المشرفة احتجزت الطالبة في غرفة بهدف النقاش، بدون إعلامهم، وتحول النقاش إلى تهجم وتنمر لفظي ضد الطالبة، ونعتها بالغرور والكبر والصراخ عليها.

وأضافت الأسرة أن ابنتهم متفوقة دراسيا، وتتنافس مع ابنة قيادي بإحدى الإدارات على المراكز المتقدمة، مما دفع المشرفة لهذا الفعل، دون أن تطلب المدرسة منها ذلك أو يتوجه أحد بشكوى ضدها.

وأفادوا بأن الأم عندما علمت باحتجاز ابنتها، ذهبت للمدرسة، فقالت لها المشرفة إن ابنتها في اختبار حاليًا، وعند إصرار الأم معرفة ما يحدث مع ابنتها، قامت المشرفة بطردها.

ومن جهتها، أعلنت إدارة تعليم جازان استلامها الشكوى المقدمة من أسرة الطالبة، وتجرى حاليًا استكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بها.