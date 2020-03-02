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بالفيديو.. إعلامي جزائري: قطر تنفق مبالغ طائلة للإساءة للمملكة

الاخبار المحلية
عربية ودولية
Time منذ ساعة
Views 1684
بالفيديو.. إعلامي جزائري: قطر تنفق مبالغ طائلة للإساءة للمملكة

نايف السالم (صدى):
هاجم الإعلامي الجزائري الدكتور أنور مالك، النظام القطري وممارساته المشينة ضد البلاد العربية وانشقاقه عن الصف، مؤكدًا أنه أحرق مراكب العودة للحضن الخليجي، بعد عدم تجاوبه مع محاولات الصلح الأخيرة بينها وبين دول الخليج.

وأوضح "مالك" في برنامجه التلفزيوني "المراقب" الذي يُذاع عبر قناة "24"، إلى أن السعودية دائمًا ما تترك الفرصة للقطريين للعودة؛ وهذا ما يؤكد رغبة القيادة السعودية في الحفاظ على وحدة الخليج.

وأضاف: " الخلاف العربي القطري لم يعد أزمة عابرة؛ بل تَحَوّلت قطر إلى خنجر مسموم في يد الإيرانيين والأتراك الذين يقودون مشروعًا هدّامًا لزعزعة الأمن القومي للعرب"؛ متابعًا: " قطر تنفق مبالغ طائلة للإساءة للمملكة ".

واستطرد: " وتشكّل فِرَقًا خاصة لفبركة الأخبار ونشر الجيوش الإلكترونية لتحقيق هذه الأهداف التي تخدم الفرس والعثمانيين الجدد، والدوحة للأسف مجرد أداة للإساءة لجيرانها " .

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أحدث التعليقات

رااايق
وجدت العماري قرب حاوية قمامة أمام منزلها سنة 1417هـ، **************** أول مرة أشوف محامي كذاب ****!!!
ساري
هو يقول اذكانت البطاريه ضعيفه ماقال مخلصه مره وكلامه صحيح احيان تظبط اذ كان ضعف بسيط لاكن مايشغل السياره الا بحركه مثل كذا
مراسم
والله عيب هذا موضوع تبا لكم
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه طيب
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه