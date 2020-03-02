calendar

«الخضيري»: كورونا لا ينتشر بالهواء ولا يقفز على البيوت

الاخبار المحلية
Time منذ ساعتين
Views 2519
Comment 6
«الخضيري»: كورونا لا ينتشر بالهواء ولا يقفز على البيوت

الرياض (صدى):
أكد أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، اليوم الاثنين، أن فيروس كورونا المستجد COVID19 لا ينتشر بالهواء ولكن عندما يكون المصاب بنفس الغرفة وقريب من الشخص.

وقال الدكتور فهد الخضيري: " ‏كورونا لا ينتشر بالهواء ولا يقفز على البيوت، هو فقط قد يكون موجود على بعد ١ إلى ٣ أمتار من المصاب وبنفس الغرفة، لو وصل كورونا حولك؟ فقط الزم بيتك أو عملك ومكانك ولا تخالط المصابين ولا المشتبه بهم  ولا تذهب للمكان الذي فيه مصاب أو مشتبه به وهكذا تكون في مأمن إن شاء الله " .

وأضاف:" كورونا ينتقل فقط إذا تنفست رذاذ مصاب، أو عطس مصاب وأنت على بعد مترين منه، أو لامست سوائل فمه ثم لمست أنفك وفمك، أو عطس المصاب على سطح طاولة أو أي أدوات شخصية أو لامسها في لعابه.. ثم لامسها السليم خلال ١٢ساعة (لأنه بعد١٠-١٢ ساعة يموت فيروس كورونا في مكانه إذا لم يلتقطه شخص آخر) " .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

بالصور.. احتفال بعامل نظافة بعد قدوم مولوده الجديد
بالصور.. احتفال بعامل نظافة بعد قدوم مولوده الجديد
Time منذ دقيقة Views 1038
ريجيم سريع يهدد صحتك
ريجيم سريع يهدد صحتك
Time منذ 3 دقائق Views 1051
القبض على شاب ادعى أنه أنثى لممارسة الفجور
القبض على شاب ادعى أنه أنثى لممارسة الفجور
Time منذ 4 دقائق Views 104
فيديوهات إباحية تقود زوجة إلى المشنقة
فيديوهات إباحية تقود زوجة إلى المشنقة
Time منذ 6 دقائق Views 118
وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة بالخرج
وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة بالخرج
Time منذ 7 دقائق Views 1059
بالصور.. فصل الخدمات عن 114 عقارًا بمكة المكرمة
بالصور.. فصل الخدمات عن 114 عقارًا بمكة المكرمة
Time منذ 9 دقائق Views 1217
بالفيديو.. طيران سيارة بسبب عاصفة خورخي
بالفيديو.. طيران سيارة بسبب عاصفة خورخي
Time منذ 11 دقيقة Views 121
منة عرفة في المستشفى وعلي غزلان يكشف حالتها الصحية
منة عرفة في المستشفى وعلي غزلان يكشف حالتها الصحية
Time منذ 22 دقيقة Views 1247
شاهد.. هند القحطاني ترد على المتنمرين بعد وصفها بـ «صامولي العثيم»
شاهد.. هند القحطاني ترد على المتنمرين بعد وصفها بـ «صامولي العثيم»
Time منذ 24 دقيقة Views 312
عبدالعزيز الحصيني: ينتهي البرد بإنتهاء بياع الخبل عباته
عبدالعزيز الحصيني: ينتهي البرد بإنتهاء بياع الخبل عباته
Time منذ 31 دقيقة Views 1445

أحدث التعليقات

رااايق
وجدت العماري قرب حاوية قمامة أمام منزلها سنة 1417هـ، **************** أول مرة أشوف محامي كذاب ****!!!
ساري
هو يقول اذكانت البطاريه ضعيفه ماقال مخلصه مره وكلامه صحيح احيان تظبط اذ كان ضعف بسيط لاكن مايشغل السياره الا بحركه مثل كذا
مراسم
والله عيب هذا موضوع تبا لكم
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه طيب
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه