الرياض (صدى):

أكد أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، اليوم الاثنين، أن فيروس كورونا المستجد COVID19 لا ينتشر بالهواء ولكن عندما يكون المصاب بنفس الغرفة وقريب من الشخص.

وقال الدكتور فهد الخضيري: " ‏كورونا لا ينتشر بالهواء ولا يقفز على البيوت، هو فقط قد يكون موجود على بعد ١ إلى ٣ أمتار من المصاب وبنفس الغرفة، لو وصل كورونا حولك؟ فقط الزم بيتك أو عملك ومكانك ولا تخالط المصابين ولا المشتبه بهم ولا تذهب للمكان الذي فيه مصاب أو مشتبه به وهكذا تكون في مأمن إن شاء الله " .

وأضاف:" كورونا ينتقل فقط إذا تنفست رذاذ مصاب، أو عطس مصاب وأنت على بعد مترين منه، أو لامست سوائل فمه ثم لمست أنفك وفمك، أو عطس المصاب على سطح طاولة أو أي أدوات شخصية أو لامسها في لعابه.. ثم لامسها السليم خلال ١٢ساعة (لأنه بعد١٠-١٢ ساعة يموت فيروس كورونا في مكانه إذا لم يلتقطه شخص آخر) " .