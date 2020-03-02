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طرق الوقاية وعلاج احتقان الحلق المزمن

عالم المرأة
Time منذ 13 ساعة
Views 2031
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طرق الوقاية وعلاج احتقان الحلق المزمن

أميرة خالد (صدى):
تزيد الإصابة باحتقان الحلق في موسم الشتاء، نتيجة انتقال العدوى بين الأشخاص برذاذ اللعاب أو السعال أو المخاط، وأحيانًا يؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى الإصابة باحتقان الحلق المزمن، كما ينتج أيضاً عن بعض مشاكل الجهاز الهضمي، مثل ارتجاع المريء.

ويجب عزل الشخص المريض عن باقي أفراد الأسرة، لمنع انتشار العدوى داخل المنزل، حيث يُفضل أن يستخدم المريض أدوات للطعام والنظافة خاصة به فقط، دون مشاركتها مع أي أحد، وذلك على الأقل خلال الـ48 ساعة الأولى من الإصابة بالفيروس.

ومن الضروري تجنّب تناول الأطعمة الحارّة والغنية بالتوابل أثناء الإصابة، وكذلك الأطعمة الباردة، مثل الآيس كريم والجيلي؛ فيما تساعد السوائل على علاج احتقان الحلق المزمن، لأنَّ الجسم يُصاب بالجفاف نتيجة لهذا الالتهاب، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المريض.

وهناك أدوية تخفف من الإحتقان مثل بخاخات الأنف والاقراص الفموية (مع التذكير أنه لا يمكن تناول الاقراص الفموية لأكثر من أسبوع من دون مراجعة الطبيب)، فضلًا عن استخدام الماء والملح للتخلص من الآلام المصاحبة لهذا الالتهاب.

ويأتي ذلك عن طريق عمل خليط مكوّن من كوب كبير من الماء الفاتر، مُضافاً إليه ملعقة صغيرة من الملح، واستخدامه "للغرغرة" مرتين يومياً لمدة 3 أيام.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الموت كأس وكلنا شاربينه
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
خلوه يخرج من القرطاس الأحمر وعليكم به مو علشان المرض لأن المرض مكتوب بس ليش يروح وهم ممنوعين من الروحه هناك
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره🤲
دآنـــــــہہ
هههههههههه 😂💕
سعد بُلع
نصيحة لمن يريد شراء البورش .. احفظ مالك ولا تشتري البورش .. سيارة مشاكلها الفنية لا تتوقف. واستنزاف لأموالك وقطع غيار وصيانة نار . ووكيلها بالسعودية جشع ..