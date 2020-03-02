أخطاء قاتلة تهدد مستخدمي واتساب

وكالات (صدى):

توجد 10 أخطاء يقع فيها معظم مستخدمي "واتساب"، دون أن يدركوا حقيقة ذلك، ومنها عدم الترحيب بالجميع؛ حيث يجب أن تنظف قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، وتحذف منها أرقام هواتف الأشخاص الذين لم تُعِد الاتصال بهم.

ويجب ألا تقدم صورة الملف الشخصي الكثير من المعلومات عنك وعن أفراد عائلتك، كما يمكنك إخفاء صورة ملفك أيضًا عن جهات اتصال محددة في "واتساب"؛ فضلًا عن إضافة تقنية "التحقق من خطوتين" لتأمين حسابك.

واعمل على عدم جعل الحالة الخاصة "عامة" وتأكد من إعدادات الخصوصية الخاصة بك لتصفية الأشخاص غير الضروريين، ولا تسمح أبدًا بإضافتك تلقائيًّا إلى أي مجموعات عبر "واتساب"، وقم بتعطيل خيار إضافة ملفات الوسائط تلقائيًّا في معرض هاتفك.

واحرص على تعطيل النسخ الاحتياطي للدردشة تلقائيًّا على غوغل درايف أو آي كلاود، وبدلًا من ذلك قم بعمل نسخ احتياطية للمحادثات الهامة فقط؛ ولا تشارك مقاطع الفيديو الإباحية أو مقاطع الفيديو المخفية للأشخاص عبر "واتساب".

ولا تنشر أخبارًا لم يتم التحقق منها أو رسائل كراهية أو شائعات حول مواضيع حساسة عبر "واتساب"، لأن هذا قد يؤدي لإغلاق حسابك أو يعرّضك للمساءلة القانونية، كما لا تشغل حساب "واتساب" باسم مزيف ليس اسمك أو هويتك الشخصية؛ لأن هذا يجعلك تقع في تهمة الانتحال.