أندية الدوري الإيطالي والفرنسي تدرس خفض رواتب اللاعبين

وكالات (صدى):

تدرس العديد من أندية الدوري الإيطالي والفرنسي، في الفترة الحالية، إمكانية خفض رواتب لاعبيها، بالتزامن مع توقف مسابقات كرة القدم.

وأوضح الاتحاد الفرنسي، أن الأندية تسعى لتخفيض 85 ٪ من إجمالي أجور اللاعبين، فيما قال رئيس الاتحاد الإيطالي إنه لا يستبعد تخفيض أجور اللاعبين إثر توقف المسابقات بسبب وباء كورونا.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه التخفيضات بشدة على نيمار وكريستيانو رونالدو، إذ يتقاضى النجم البرازيلي حاليًا 3.06 مليون يورو شهريًا في باريس سان جيرمان، وفي حال التخفيض سيقل راتبه الإجمالي بمقدار 2.6 مليون يورو.

بينما يتقاضى كريستيانو رونالدو حاليًا 4.7 مليون يورو شهريًا في يوفنتوس، وفي حال تخفيض راتبه بنسبة 20 ٪ فإن ذلك سيقلل من راتبه بمقدار 940 ألف يورو، وإذا تمت الموافقة على تخفيض أكبر بنسبة 30٪، فإن ذلك سيقلل راتبه 1.41 مليون يورو شهريا.