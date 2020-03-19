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أندية الدوري الإيطالي والفرنسي تدرس خفض رواتب اللاعبين

Time منذ 5 دقائق
Views 1093
أندية الدوري الإيطالي والفرنسي تدرس خفض رواتب اللاعبين

وكالات (صدى):
تدرس العديد من أندية الدوري الإيطالي والفرنسي، في الفترة الحالية، إمكانية خفض رواتب لاعبيها، بالتزامن مع توقف مسابقات كرة القدم.

وأوضح الاتحاد الفرنسي، أن الأندية تسعى لتخفيض 85 ٪ من إجمالي أجور اللاعبين، فيما قال رئيس الاتحاد الإيطالي إنه لا يستبعد تخفيض أجور اللاعبين إثر توقف المسابقات بسبب وباء كورونا.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه التخفيضات بشدة على نيمار وكريستيانو رونالدو، إذ يتقاضى النجم البرازيلي حاليًا 3.06 مليون يورو شهريًا في باريس سان جيرمان، وفي حال التخفيض سيقل راتبه الإجمالي بمقدار 2.6 مليون يورو.

بينما يتقاضى كريستيانو رونالدو حاليًا 4.7 مليون يورو شهريًا في يوفنتوس، وفي حال تخفيض راتبه بنسبة 20 ٪ فإن ذلك سيقلل من راتبه بمقدار 940 ألف يورو، وإذا تمت الموافقة على تخفيض أكبر بنسبة 30٪، فإن ذلك سيقلل راتبه 1.41 مليون يورو شهريا.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماتفرق😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مقارنة باالدول الأخرى كورونا مدلعنا😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يلطف بنا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وزغه🤢
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله أحب الرجل هذا بس أحب المحرومه أكثر😂😂😂

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