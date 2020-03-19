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قرارات الموارد البشرية للتخفيف على القطاع الخاص

Time منذ ساعتين
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قرارات الموارد البشرية للتخفيف على القطاع الخاص

الرياض (صدى):
اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من القرارات والإجراءات بهدف التخفيف على القطاع الخاص والمحافظة على العاملين فيه خلال المرحلة الحالية ودعم نموه.

وتأتي لمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن ضمن هذه القرارات:

1- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.

2- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.

3- رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة.

4- احتساب توظيف "السعودي" في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.

5- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.

6- استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.

7- إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب.

وكشفت الوزارة عن استمرارية هذه المبادرات والقرارات لحين انفراج أزمة كورونا، مبينة أنها قد اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تكاتف الجهود الحكومية للحد من من انتشار هذا الفيروس وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مقارنة باالدول الأخرى كورونا مدلعنا😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يلطف بنا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وزغه🤢
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله أحب الرجل هذا بس أحب المحرومه أكثر😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات

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