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الحمراني يكشف عن «أكشن مو طبيعي» في قضية خاطفة الدمام

Time منذ ساعتين
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الحمراني يكشف عن «أكشن مو طبيعي» في قضية خاطفة الدمام

نايف السالم (صدى):
كشف الصحفي أبو طلال الحمراني، المتخصص في الشؤون الأمنية، تفاصيل جديدة في واقعة خاطفة الدمام.

وقال «الحمراني»، عبر حسابه على «تويتر»، إنه قبل يومين «حصل أكشن مو طبيعي»، مضيفا أنه تم استدعاء والدة الخنيزي لمواجهتها مع «مريم» خاطفة الدمام، لكي تتعرف عليها هل هي من دخلت غرفتها أثناء وجودها بمستشفى الولادة أم لا.

وذكر أنه بالفعل تم إحضار «مريم» وطلب منها رفع الغطاء لتشاهدها أم الخنيزي، وعلى الفور أصيبت والدة الخنيزي بالدهشة، وأكدت بأنها «مريم» وأنها تميز كذلك صوتها.

وأضاف أنها ميزت صوتها عندما دخلت عليها غرفتها في المستشفى، وادعت بأنها ممرضة.

ولفت إلى أن «مريم» استفزت من والدة الخنيزي، وكادت أن تهجم عليها، عندما رددت «لكن للأمانة كانت متينة»، فردت مريم «ضعفت بسبت ولدك أوكل فيه طول عمري وتعب وشقى وضيم».

وكانت «صدى» نشرت كواليس قضية خاطفة الدمام منذ بدايتها حتى الآن لفك ألغاز القضية التي شغلت الرأي العام بعد القبض على الخاطفة التي أشعلت النار في قلوب أهالي المخطوفين منذ سنوات عديدة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مقارنة باالدول الأخرى كورونا مدلعنا😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يلطف بنا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وزغه🤢
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله أحب الرجل هذا بس أحب المحرومه أكثر😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات

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