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ترمب: «الأغذية والدواء» قلصت الفترة المطلوبة لإنتاج لقاح لعلاج كورونا

Time منذ 34 دقيقة
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ترمب: «الأغذية والدواء» قلصت الفترة المطلوبة لإنتاج لقاح لعلاج كورونا

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة صادقت على استخدام دواء كلوروكين المستخدم ضد الملاريا، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى «نتائج أولية مشجعة للغاية».

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض «سيكون بوسعنا توفير هذا الدواء بشكل شبه فوري»، مبينا أن ذلك قد «بدل الوضع» بالنسبة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ العالم يدفع «غالياً ثمن» بطء الصين بتقديم معلومات حول كورونا المستجد، موضحا أنّ المشهد «لكان أفضل بكثير لو علمنا كل ذلك قبل أشهر، كان بالإمكان احتواؤه في منطقة في الصين انطلق الفيروس منها»، مكررا لمرة جديدة استخدام عبارة «الفيروس الصيني».

لكن ترامب بخصوص علاج فيروس كورونا المستجد قال أيضًا: إن «إدارة الأغذية والأدوية قلصت فترة إنتاج لقاح لفيروس كورونا من أشهر أو ربما أعوام إلى أيام».

وأشار ترامب إلى أن «إدارة الأغذية والدواء تعمل على مدار الساعة للتوصل للقاح لعلاج كورونا، وأصدرت أمرا لها بتخطي الحواجز الإدارية».

ولفت الرئيس الأميركي إلى أنه وجه «إدارة الأغذية والأدوية الأميركية بإزالة أية معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعّال لفيروس كورونا».

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أحدث التعليقات

نواف
👈 حكومة قذرة خبيثة كانت تسير الرحلات من وإلى الصين ولم تهتم لسلامة شعبها أخفت عنهم وعن العالم الإصابات التي أكتشفوها ولم تحرك ساكنا ولم تنشر الوعي بين الشعب بالمنشورات وغيرها .. كانت الأحتياط فقط على القذر خامنئي وعلى قادة الحرس الثوري وعائلاتهم وهاهي أعداد الموتى في زيادة .
محمد
ياخي اسكت بتعطينا عين . اذكر الله ياابن الحلال لا يجينا بلا
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه،، ذُو العَقْلِ يَشْقَى فِيْ النَّعيم بِعَقْلِهِ وأَخُو الجَهَالَةِ فِيْ الشَّقَاوةِ يَنْعَمُ ،، ** أبوالطيِّب المتنبي،
نجاة محمد
جزاهم الله كل خير
محمد
المفروض يسجن . في اطفال يصدقون عقولهم صغار مايعرفون اضرار الديتول . يا آسفاھ جعلتو الحمقى مشاهير

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