القبض على شخصين ظهرا وهما يشربان سائل تنظيف

سعيد العجل (صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم ، المقدم بدر السحيباني أنه تم القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادةٍ منظفةٍ عالية التركيز ، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليه بمنطقة القصيم وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

كما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري بالقبض على شخص آخر يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادةٍ منظفةٍ عالية التركيز بداخل أحد الأسواق التجارية وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وكانت " صدى " قد نشرت توجيه النيابة العامة بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يشربان سائل تنظيف غير صالح للاستهلاك الآدمي للتضليل بأنها تقي من كورونا.