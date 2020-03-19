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القبض على شخصين ظهرا وهما يشربان سائل تنظيف

Time منذ ساعتين
Views 1770
القبض على شخصين ظهرا وهما يشربان سائل تنظيف

سعيد العجل (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم ، المقدم بدر السحيباني أنه تم القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادةٍ منظفةٍ عالية التركيز ، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليه بمنطقة القصيم وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

كما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري بالقبض على شخص آخر يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادةٍ منظفةٍ عالية التركيز بداخل أحد الأسواق التجارية وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وكانت " صدى " قد نشرت توجيه النيابة العامة بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يشربان سائل تنظيف غير صالح للاستهلاك الآدمي للتضليل بأنها تقي من كورونا.

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أحدث التعليقات

نواف
👈 حكومة قذرة خبيثة كانت تسير الرحلات من وإلى الصين ولم تهتم لسلامة شعبها أخفت عنهم وعن العالم الإصابات التي أكتشفوها ولم تحرك ساكنا ولم تنشر الوعي بين الشعب بالمنشورات وغيرها .. كانت الأحتياط فقط على القذر خامنئي وعلى قادة الحرس الثوري وعائلاتهم وهاهي أعداد الموتى في زيادة .
محمد
ياخي اسكت بتعطينا عين . اذكر الله ياابن الحلال لا يجينا بلا
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه،، ذُو العَقْلِ يَشْقَى فِيْ النَّعيم بِعَقْلِهِ وأَخُو الجَهَالَةِ فِيْ الشَّقَاوةِ يَنْعَمُ ،، ** أبوالطيِّب المتنبي،
نجاة محمد
جزاهم الله كل خير
محمد
المفروض يسجن . في اطفال يصدقون عقولهم صغار مايعرفون اضرار الديتول . يا آسفاھ جعلتو الحمقى مشاهير

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