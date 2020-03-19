شاهد.. عراقي منفعلًا : " موقع إباحي أشرف من المعممين "

وقال في تصريحات تليفزيونية، أن أحد المواقع الإباحية في إيطاليا قدّمت خدمات مجانية وتبرّعت بجزء من إيراداتها لعلاج المصابين بالفيروس العالمي والصرف على المستشفيات.
وأضاف: " ونحن عندنا جهة دينية اسمها مرجعية، عندها مليارات والله يعلم إيش يحصلون، لكنها لم تُخصص أي أموال للمستشفيات أو للعلاج " ، إذ انفعل قائلًا: " موقع إباحي قام بذلك وأنتم ما فعلتوه، حتى أهل الإباحة ما سويتهم؟ " .
وتابع: " مرجع آية الله عندها مليارات وما أنفقت شي، وموقع إباحي طلع أشرف منكم " ، في إشارة إلى أنه المواقع الإباحية تتصف بالقذارة وتقديم محتوى غير لائق لكنها فعلت ما لم يفعله المرجع.