شاهد.. عراقي منفعلًا : " موقع إباحي أشرف من المعممين "

بغداد (صدى):

هاجم أحد قادة الرأي في العراق، المرجعيات في البلاد التي لم تنفق أي أموال على المستشفيات أو لعلاج المصابين، معتبرًا أن أحد المواقع الإباحية أشرف منهم.

وقال في تصريحات تليفزيونية، أن أحد المواقع الإباحية في إيطاليا قدّمت خدمات مجانية وتبرّعت بجزء من إيراداتها لعلاج المصابين بالفيروس العالمي والصرف على المستشفيات.

وأضاف: " ونحن عندنا جهة دينية اسمها مرجعية، عندها مليارات والله يعلم إيش يحصلون، لكنها لم تُخصص أي أموال للمستشفيات أو للعلاج " ، إذ انفعل قائلًا: " موقع إباحي قام بذلك وأنتم ما فعلتوه، حتى أهل الإباحة ما سويتهم؟ " .

وتابع: " مرجع آية الله عندها مليارات وما أنفقت شي، وموقع إباحي طلع أشرف منكم " ، في إشارة إلى أنه المواقع الإباحية تتصف بالقذارة وتقديم محتوى غير لائق لكنها فعلت ما لم يفعله المرجع.