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خادم الحرمين: نحرص على توفير الدواء والغذاء والاحتياجات المعيشية لمواجهة هذه الجائحة

Time منذ ساعتين
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خادم الحرمين: نحرص على توفير الدواء والغذاء والاحتياجات المعيشية لمواجهة هذه الجائحة

الرياض (صدى):
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ كلمة لإخوانه وأخواته، وأبنائه وبناته، الموطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية فيما يلي نصها :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

إخواني وأخواتي ..

أبنائي وبناتي .. المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

فتعلمون حفظكم الله ورعاكم، ما يعانيه العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، كفانا الله وإياكم والعالم أجمع شرها .

إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى : (فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ) وستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية .

إن بلادكم المملكة العربية السعودية، مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب .

إن ما أظهرتموه من قوة وثبات وبلاء حسن، ومواجهة مشرفة لهذه المرحلة الصعبة، وتعاونكم التام مع الأجهزة المعنية، هو أحد أهم الروافد والمرتكزات لنجاح جهود الدولة، التي تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها.

ولذلك أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.

إن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم .

وإذ نشكر كل الجهات الحكومية على جهودها، ونخص العاملين في المجال الصحي، أولئك الذي يقدمون جهوداً جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين نفوسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة، نؤكد أن مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب، لا تتم إلا بالتكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات وتعليمات وإرشادات، في سبيل مواجهة هذه الجائحة .

أيها الإخوة والأخوات ...

أبنائي وبناتي ....

لقد تعودتم مني على الصراحة، ولذلك بادرتكم بالقول بأننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله .

وأقول لكم أيضاً، إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة.

لكنني في الوقت ذاته، أعلم أننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له، مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم، وعلو إحساسكم بالمسؤولية الجماعية، أدام الله علينا توفيقه وسددنا لكل خير .

حفظ الله بلادنا وسائر بلدان العالم، وحفظ الإنسانية جمعاء من كل مكروه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

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أحدث التعليقات

نواف
👈 حكومة قذرة خبيثة كانت تسير الرحلات من وإلى الصين ولم تهتم لسلامة شعبها أخفت عنهم وعن العالم الإصابات التي أكتشفوها ولم تحرك ساكنا ولم تنشر الوعي بين الشعب بالمنشورات وغيرها .. كانت الأحتياط فقط على القذر خامنئي وعلى قادة الحرس الثوري وعائلاتهم وهاهي أعداد الموتى في زيادة .
محمد
ياخي اسكت بتعطينا عين . اذكر الله ياابن الحلال لا يجينا بلا
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه،، ذُو العَقْلِ يَشْقَى فِيْ النَّعيم بِعَقْلِهِ وأَخُو الجَهَالَةِ فِيْ الشَّقَاوةِ يَنْعَمُ ،، ** أبوالطيِّب المتنبي،
نجاة محمد
جزاهم الله كل خير
محمد
المفروض يسجن . في اطفال يصدقون عقولهم صغار مايعرفون اضرار الديتول . يا آسفاھ جعلتو الحمقى مشاهير

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