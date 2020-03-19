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الصحة: فيروس كورونا الجديد في المملكة وصل إلى 274 حالة

Time منذ 3 ساعات
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الصحة: فيروس كورونا الجديد في المملكة وصل إلى 274 حالة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل (36) حالة إصابة جديدة بفيروس " كورونا " الجديد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة إن من بين الحالات الجديدة هناك (17) حالة إصابة لقادمين من دول؛ المغرب، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر.

وأضافت الوزارة أن الـ(19) حالة الأخرى هي لمخالطين مع حالات إصابة سابقة.

وأوضحت الوزارة أن هناك (21) حالة في مدينة الرياض و (4) في القطيف و (3) حالات في مكة المكرمة و (3) حالات في الدمام، وحالتين في الهفوف وحالة واحدة في كل من جدة والظهران ومحايل عسير.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ (274)، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي (8) حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات ولله الحمد.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل، تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع .

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات او استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل مع " مركز اتصال الصحة 937 " ، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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أحدث التعليقات

نواف
👈 حكومة قذرة خبيثة كانت تسير الرحلات من وإلى الصين ولم تهتم لسلامة شعبها أخفت عنهم وعن العالم الإصابات التي أكتشفوها ولم تحرك ساكنا ولم تنشر الوعي بين الشعب بالمنشورات وغيرها .. كانت الأحتياط فقط على القذر خامنئي وعلى قادة الحرس الثوري وعائلاتهم وهاهي أعداد الموتى في زيادة .
محمد
ياخي اسكت بتعطينا عين . اذكر الله ياابن الحلال لا يجينا بلا
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه،، ذُو العَقْلِ يَشْقَى فِيْ النَّعيم بِعَقْلِهِ وأَخُو الجَهَالَةِ فِيْ الشَّقَاوةِ يَنْعَمُ ،، ** أبوالطيِّب المتنبي،
نجاة محمد
جزاهم الله كل خير
محمد
المفروض يسجن . في اطفال يصدقون عقولهم صغار مايعرفون اضرار الديتول . يا آسفاھ جعلتو الحمقى مشاهير

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