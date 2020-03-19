بالفيديو.. فيتوريا يوجه رسالة لمنسوبي القطاع الصحي الذين تركوا عائلاتهم ليعتنوا بالآخرين

ماجد محمد (صدى):

وجه مدرب النصر روي فيتوريا رسالة شكر لمنسوبي القطاع الصحي الذين تركوا عائلاتهم ليعتنوا بالآخرين.

وقال فيتوريا خلال مقطع فيديو متداول: " اليوم لم يعد هناك أندية مختلفة أو منافسين، جميعنا نلعب في فريق واحد، شكراً لمنسوبي القطاع الصحي الذين تركوا عائلاتهم ليعتنوا بالآخرين " .

وأضاف فيتوريا: " أود أن أقول شيئا حيال ما يحدث هذه الأثناء نحن نخوض حربا، حربا لا نستطيع فيها رؤية العدو ولكننا نعلم أنه موجود وأنا أعتقد أننا سننتصر في هذه الحرب " .

ولفت فيتوريا: " يجب أن ننتصر ومن المهم أن يقوم كل شخص بمسؤوليته كأن تغسل يديك وتبقي في المنزل وتحافظ على صحتك من أجلك ومن أجل الآخرين " ، مبينا: " لم يعد هناك أندية مختلفة أو منافسين جميعنا نلعب في نفس الفريق وأود أن أعبر عن امتناني وشكري " .

وتابع فيتوريا: " لمنسوبي القطاع الصحي الذين تركوا عائلاتهم ليعتنوا بالآخرين بالرغم من صعوبة ذلك إلا أنهم قاموا بها أتمني أن يتحلي الجميع بالشجاعة لمواصلة الجهود، سنتمكن مجتمعين من الفوز في هذا التحدي وأنا واثق من ذلك " .