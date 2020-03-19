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بالفيديو.. فيتوريا يوجه رسالة لمنسوبي القطاع الصحي الذين تركوا عائلاتهم ليعتنوا بالآخرين

Time منذ 3 ساعات
Views 1891
بالفيديو.. فيتوريا يوجه رسالة لمنسوبي القطاع الصحي الذين تركوا عائلاتهم ليعتنوا بالآخرين

ماجد محمد (صدى):
وجه مدرب النصر روي فيتوريا رسالة شكر لمنسوبي القطاع الصحي الذين تركوا عائلاتهم ليعتنوا بالآخرين.

وقال فيتوريا خلال مقطع فيديو متداول: " اليوم لم يعد هناك أندية مختلفة أو منافسين، جميعنا نلعب في فريق واحد، شكراً لمنسوبي القطاع الصحي الذين تركوا عائلاتهم ليعتنوا بالآخرين " .

وأضاف فيتوريا: " أود أن أقول شيئا حيال ما يحدث هذه الأثناء نحن نخوض حربا، حربا لا نستطيع فيها رؤية العدو ولكننا نعلم أنه موجود وأنا أعتقد أننا سننتصر في هذه الحرب " .

ولفت فيتوريا: " يجب أن ننتصر ومن المهم أن يقوم كل شخص بمسؤوليته كأن تغسل يديك وتبقي في المنزل وتحافظ على صحتك من أجلك ومن أجل الآخرين " ، مبينا: " لم يعد هناك أندية مختلفة أو منافسين جميعنا نلعب في نفس الفريق وأود أن أعبر عن امتناني وشكري " .

وتابع فيتوريا: " لمنسوبي القطاع الصحي الذين تركوا عائلاتهم ليعتنوا بالآخرين بالرغم من صعوبة ذلك إلا  أنهم قاموا بها أتمني أن يتحلي الجميع بالشجاعة لمواصلة الجهود، سنتمكن مجتمعين من الفوز في هذا التحدي وأنا واثق من ذلك " .

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أحدث التعليقات

نواف
👈 حكومة قذرة خبيثة كانت تسير الرحلات من وإلى الصين ولم تهتم لسلامة شعبها أخفت عنهم وعن العالم الإصابات التي أكتشفوها ولم تحرك ساكنا ولم تنشر الوعي بين الشعب بالمنشورات وغيرها .. كانت الأحتياط فقط على القذر خامنئي وعلى قادة الحرس الثوري وعائلاتهم وهاهي أعداد الموتى في زيادة .
محمد
ياخي اسكت بتعطينا عين . اذكر الله ياابن الحلال لا يجينا بلا
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه،، ذُو العَقْلِ يَشْقَى فِيْ النَّعيم بِعَقْلِهِ وأَخُو الجَهَالَةِ فِيْ الشَّقَاوةِ يَنْعَمُ ،، ** أبوالطيِّب المتنبي،
نجاة محمد
جزاهم الله كل خير
محمد
المفروض يسجن . في اطفال يصدقون عقولهم صغار مايعرفون اضرار الديتول . يا آسفاھ جعلتو الحمقى مشاهير

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