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" السديس " يدعو المصلين إلى عدم التزاحم والتدافع أثناء صلاة الجمعة في الحرم

Time منذ 12 دقيقة
Views 1264
" السديس " يدعو المصلين إلى عدم التزاحم والتدافع أثناء صلاة الجمعة في الحرم

مكة المكرمة (صدى):
وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس برفع مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية القائمة بالمسجد الحرام، وذلك استعداداً لاستقبال المصلين يوم غد الجمعة.

وشدد معاليه على كافة الإدارات الخدمية والميدانية بمضاعفة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير المسجد الحرام وأروقته، وتفعيل مبادرات الرئاسة (تعقيم وتعظيم، وتطهير وتدبير، واحتراز واعتزاز) التي بدورها تضمن بعد عون الله وتوفيقه سلامة قاصدي المسجد الحرام وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

وأوصى معاليه كافة القاصدين بالتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات الأمنية والصحية المشاركة في تسهيل استقبال القادمين لأداء صلاة الجمعة والالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي وضعها المسؤولون للحد من انتشار الفايروس.

كما أهاب معاليه بقاصدي الحرمين الشريفين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات الأمنية وعدم التزاحم والتدافع من أجل أداء صلاة الجمعة في الحرمين الشريفين والأخذ بالرخصة الشرعية بالصلاة في البيوت، تحقيقًا للسمع والطاعة لولاة الأمر ولما يبذلونه من جهود لاحتواء وباء كورونا وما يسببه الزحام من ضياع المقصود الشرعي والصحي من عدم الاجتماعات، حتى لا تكون فرصة لانتشار الأوبئة والفيروسات، مبيناً أنه متى ما علم الله حرص العبد عوضه خيراً وكتب له أجر شهود الجمعة.

ودعا الشيخ السديس الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل بلاء ومكروه، وأن يجزل الأجر والمثوبة لولاة الأمر -حفظهم الله- على ما يولونه من جهود عظيمة للحرمين الشريفين وقاصديهما أسهمت في توفير أقصى درجات الأمن والصحة التي تضمن سلامتهم.

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أحدث التعليقات

رربہسہ
هذي الاشكال الي جابت لنا الكافيه
زائر
جعلك معه دنيا وآخرة
رربہسہ
ويمسك الفلوس وهو لابس نفس القفاز وش الفايدة " . 👉 هذا الي يقهرك من حقين المطاعن
عبد الله
اطلب من الدولة القاء القبض على هذا الشخص و التحقيق معه عن سبب وجوده في(جمهورية ايران الاسلامية) ان كانت اسلامية و لماذا خالف تعليمات الدول و تحذيراتها بشأن السفر الى دولة المجوس
عبدالله فريج / الاردن
اقتراح غير منطقي ....وهذا لا يطبق الا مع بداية الموسم وجميع الفرق تكون على علم به مسبقا.....وكما يقولون سواليف فاضية

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