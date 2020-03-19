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تمديد تأجيل النشاط الرياضي الإنجليزي حتى 30 أبريل

Time منذ 34 دقيقة
Views 1309
تمديد تأجيل النشاط الرياضي الإنجليزي حتى 30 أبريل

وكالات (صدى):
أعلن مسؤولو كرة القدم الإنجليزية، اليوم الخميس، عن تمديد تعليق المباريات المحلية حتى 30 أبريل المقبل، وذلك اجتماع طارئ عقدته رابطتا الدوري الممتاز "بريميرليغ" والدوري الإنجليزي "إي أف أل".

وأصدرت الرابطتان بيانًا مشتركًا للاتحاد الإنجليزي، يعلنون عن قرار تمديد تأجيل المباريات الاحترافية في إنجلترا، إذ ذكر البيان : "نحن متحدون في التزامنا لايجاد طرق لاستئناف موسم 2019-2020 لكرة القدم وضمان خوض جميع المباريات المحلية والاوروبية بعد أن تصبح الأمور آمنة وممكنة".

يذكر أن المنافسات المحلية كانت قد قد أرجئت في بادئ الأمر الجمعة الماضي حتى الرابع من أبريل المقبل، بعد إصابة مدرب أرسنال الاسباني ميكل أرتيتا وجناح تشلسي الشاب كالوم هادسون-أودوي، من بين حالات أخرى، بالفيروس.

ويتصدر ليفربول، بطل أوروبا 2019، ترتيب الدوري بفارق شاسع يبلغ 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، وكان أقرب من أي وقت مضى لإحراز لقبه الأول منذ 1990.

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أحدث التعليقات

رربہسہ
هذي الاشكال الي جابت لنا الكافيه
رربہسہ
ويمسك الفلوس وهو لابس نفس القفاز وش الفايدة " . 👉 هذا الي يقهرك من حقين المطاعن
عبد الله
اطلب من الدولة القاء القبض على هذا الشخص و التحقيق معه عن سبب وجوده في(جمهورية ايران الاسلامية) ان كانت اسلامية و لماذا خالف تعليمات الدول و تحذيراتها بشأن السفر الى دولة المجوس
عبدالله فريج / الاردن
اقتراح غير منطقي ....وهذا لا يطبق الا مع بداية الموسم وجميع الفرق تكون على علم به مسبقا.....وكما يقولون سواليف فاضية
غالي طلال
خلك مع خالك دافع عنه البادي اظلم

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