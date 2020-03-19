تمديد تأجيل النشاط الرياضي الإنجليزي حتى 30 أبريل

وكالات (صدى):

أعلن مسؤولو كرة القدم الإنجليزية، اليوم الخميس، عن تمديد تعليق المباريات المحلية حتى 30 أبريل المقبل، وذلك اجتماع طارئ عقدته رابطتا الدوري الممتاز "بريميرليغ" والدوري الإنجليزي "إي أف أل".

وأصدرت الرابطتان بيانًا مشتركًا للاتحاد الإنجليزي، يعلنون عن قرار تمديد تأجيل المباريات الاحترافية في إنجلترا، إذ ذكر البيان : "نحن متحدون في التزامنا لايجاد طرق لاستئناف موسم 2019-2020 لكرة القدم وضمان خوض جميع المباريات المحلية والاوروبية بعد أن تصبح الأمور آمنة وممكنة".

يذكر أن المنافسات المحلية كانت قد قد أرجئت في بادئ الأمر الجمعة الماضي حتى الرابع من أبريل المقبل، بعد إصابة مدرب أرسنال الاسباني ميكل أرتيتا وجناح تشلسي الشاب كالوم هادسون-أودوي، من بين حالات أخرى، بالفيروس.

ويتصدر ليفربول، بطل أوروبا 2019، ترتيب الدوري بفارق شاسع يبلغ 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، وكان أقرب من أي وقت مضى لإحراز لقبه الأول منذ 1990.