بالفيديو.. النيابة العامة توجه بالقبض على شخصين ظهرا وهما يشربان سائل تنظيف

الرياض (صدى):

نشرت " صدى " مقطع فيديو ظهر فيه شابين خليجيين يشربا سائل تنظيف مما أثارا غضب واستياء المواطنين بالمملكة، فيما استجابت النيابة العامة للمطالبات بالقبض عليهما وأصدرت توجيها بذلك.

ووجهت النيابة العامة بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يشربان سائل تنظيف غير صالح للاستهلاك الآدمي للتضليل بأنها تقي من كورونا.

أكدت النيابة العامة أنه وفقا لما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن قيام شخصين بشرب سائل تعقيم غير مخصص للتناول الإنساني أو الاستهلاك الآدمي

وتصوير ذلك ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي وتضليل المتلقي على أنه يقي من مرض كورونا والترويج لذلك.

وأشارت النيابة: " كان كل منهما قد اقترف فعلته بشكل مستقل عن الآخر مصدر بشأنهما توجيه النيابة العامة إلى الجهة المختصة بالبحث والتحري عنهما والتعرف على هويتها والقبض عليهما على الفور وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقهما وإحالتهما للمحكمة المختصة وبعد ما قاما به من سلوك مادي محل تجريم شرعا ونظاما " .

وتابعت: " لما ينطوي عليه من الجناية عمدا علي النفس وتعريضها للتهلكة، و مخاطبة غرائز الأطفال وإثارتها بما يزين لهم سلوكا مضر بالصحة العامة، ونشرها من شأنه المساس بالنظام العام والمجرم طبقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والمقرر بشأنهما عقوبات صارمة من السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، فضلا عن فرقهما لأحكام نظام حماية الطفل " .

ومن جهته، علق المستشار القانوني محمد الوهيبي على مقطع فيديو ظهر فيه شاب خليجي يشرب سائل تعقيم بحجة أنها تقي من فيروس كورونا.

وقال الوهيبي خلال حواره في قناة الإخبارية: " عقوبة شارب المادة المعقمة تصل لـ 5 سنوات سجن وغرامة 3 ملايين ريال " .

اقرأ أيضا: