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خطوات التسجيل في بطولات الشطرنج لممارسة اللعبة عن بعد

Time منذ 44 دقيقة
Views 1273
خطوات التسجيل في بطولات الشطرنج لممارسة اللعبة عن بعد

نواف السالم (صدى):
كشف اتحاد الشطرنج، عن تدشينه ناديًا رقميًا رسمياً لممارسة اللعبة عن بعد، موجهًا الدعوة لكل اللاعبين في التسجيل عبر موقع هنا وتحديدا عبر صفحة (الاتحاد السعودي للشطرنج) حتى يتمكن من الدخول والمشاركة في البطولة الرقمية الأولى في الاتحاد والتي انطلقت يوم الخميس 19 مارس 2020 بالنظام السويسري وعبر الإنترنت.

كما وضع الاتحاد، جوائز تصل إلى 25000 ريال للمشاركين في البطولة الرقمية بنظام اللعب السويسري على أن يكون توزيع الجوائز بشكل يومي عبر الحسابات البنكية لكل فائز، بالإضافة إلى أنه شرح خطوات التسجيل الجدول الزمني للبطولة.

من جانبه، صرّح رئيس مجلس إدارة الاتحاد رامي الطاسان، بأن تدشين النادي الرقمي في 15 يناير الماضي كان تحت التجربة بجهود كبيرة من فريق العمل وعلى رأسهم أمين عام الاتحاد ماجد السليمان، وبات النادي الرقمي جاهزا لتنظيم البطولات الرسمية للاتحاد.

وقال: نسعى بأن نساهم في الاتحاد السعودي في دعم هذا القرار وتسهيل ممارسة لعبة الشطرنج من المنازل، خاصة وأن آلية اللعبة لا تتطلب التجمعات وهي لعبة نخبوية وتعتمد على النشاط الذهني، لذلك قررنا في الاتحاد السعودي في تدشين هذا النادي من خلال صفحة متخصصة للاتحاد عبر الموقع العالمي.

واختتم: خطوات التسجيل سهلة وميسرة فقط كل ما على اللاعب الدخول للموقع والبحث باسم الاتحاد السعودي للشطرنج ليصل لصفحة النادي ثم الضغط للانضمام، ويفضل تحميل التطبيق وتسجيل الدخول واللعب من خلال الهاتف لسهولة ومرونة التطبيق، ويفضل تحضير اللاعب نفسه قبل موعد المشاركة بما يقارب 15 دقيقة كأقل تقدير ويمكن ضبط منبه الجوال بالمواعيد للتذكير بمواعيد المنافسات، ومع نهاية كل جولة يستطيع اللاعب الانتظار للجولة التالية أو مشاهدة المباريات القائمة لحين انطلاق جولة جديدة.

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أحدث التعليقات

رربہسہ
ويمسك الفلوس وهو لابس نفس القفاز وش الفايدة " . 👉 هذا الي يقهرك من حقين المطاعن
عبد الله
اطلب من الدولة القاء القبض على هذا الشخص و التحقيق معه عن سبب وجوده في(جمهورية ايران الاسلامية) ان كانت اسلامية و لماذا خالف تعليمات الدول و تحذيراتها بشأن السفر الى دولة المجوس
عبدالله فريج / الاردن
اقتراح غير منطقي ....وهذا لا يطبق الا مع بداية الموسم وجميع الفرق تكون على علم به مسبقا.....وكما يقولون سواليف فاضية
غالي طلال
خلك مع خالك دافع عنه البادي اظلم
الملل
الشرهة ماهو عليه هو مجموعة خرى الشرهة علي هذي صحيفة الشواذ وناشرة الرذيله والفساد واللواط

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