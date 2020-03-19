أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 5 شركات إيرانية

واشنطن (صدى):

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران، حيث أن العقوبات الجديدة تشمل 5 شركات إيرانية.

وكانت قد فرضت الولايات المتحدة في وقت سابق عقوبات تشمل 5 أشخاص إيرانيين من بينهم، رئيس مجلس صيانة الدستور الإيرانى أحمد جنتي، والمتحدث باسم المجلس عباس على كدخدائى وعضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية ​محمد يزدي​، كما وفرضت ​وزارة الخزانة الأميركية​، عقوبات على رئيس منظمة ​الطاقة الذرية​ الإيرانية.

وأدرجت أميركا أيضا 4 شركات بتروكيماوية وبترولية دولية، قامت بنقل ما يعادل قيمته مئات ملايين الدولارات من الصادرات من شركة ​النفط​ الإيرانية الوطنية ( NIOC)، والذي يساعد على تمويل ​الحرس الثوري الإيراني​، ووكلائه، منذ شهر تقريباً.