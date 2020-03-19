أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 5 شركات إيرانية

وكانت قد فرضت الولايات المتحدة في وقت سابق عقوبات تشمل 5 أشخاص إيرانيين من بينهم، رئيس مجلس صيانة الدستور الإيرانى أحمد جنتي، والمتحدث باسم المجلس عباس على كدخدائى وعضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية محمد يزدي، كما وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وأدرجت أميركا أيضا 4 شركات بتروكيماوية وبترولية دولية، قامت بنقل ما يعادل قيمته مئات ملايين الدولارات من الصادرات من شركة النفط الإيرانية الوطنية ( NIOC)، والذي يساعد على تمويل الحرس الثوري الإيراني، ووكلائه، منذ شهر تقريباً.