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أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 5 شركات إيرانية

Time منذ ساعة
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أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 5 شركات إيرانية

واشنطن (صدى):
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران، حيث أن العقوبات الجديدة تشمل 5 شركات إيرانية.

وكانت قد فرضت الولايات المتحدة في وقت سابق عقوبات تشمل 5 أشخاص إيرانيين من بينهم، رئيس مجلس صيانة الدستور الإيرانى أحمد جنتي، والمتحدث باسم المجلس عباس على كدخدائى وعضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية ​محمد يزدي​، كما وفرضت ​وزارة الخزانة الأميركية​، عقوبات على رئيس منظمة ​الطاقة الذرية​ الإيرانية.

وأدرجت أميركا أيضا 4 شركات بتروكيماوية وبترولية دولية، قامت بنقل ما يعادل قيمته مئات ملايين الدولارات من الصادرات من شركة ​النفط​ الإيرانية الوطنية ( NIOC)، والذي يساعد على تمويل ​الحرس الثوري الإيراني​، ووكلائه، منذ شهر تقريباً.

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أحدث التعليقات

رربہسہ
ويمسك الفلوس وهو لابس نفس القفاز وش الفايدة " . 👉 هذا الي يقهرك من حقين المطاعن
عبد الله
اطلب من الدولة القاء القبض على هذا الشخص و التحقيق معه عن سبب وجوده في(جمهورية ايران الاسلامية) ان كانت اسلامية و لماذا خالف تعليمات الدول و تحذيراتها بشأن السفر الى دولة المجوس
عبدالله فريج / الاردن
اقتراح غير منطقي ....وهذا لا يطبق الا مع بداية الموسم وجميع الفرق تكون على علم به مسبقا.....وكما يقولون سواليف فاضية
غالي طلال
خلك مع خالك دافع عنه البادي اظلم
الملل
الشرهة ماهو عليه هو مجموعة خرى الشرهة علي هذي صحيفة الشواذ وناشرة الرذيله والفساد واللواط

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