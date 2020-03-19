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الموادرة البشرية ترد على إجبار العاملين على إجازة دون أجر

Time منذ ساعة
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الموادرة البشرية ترد على إجبار العاملين على إجازة دون أجر

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لايجوز إجبار العامل إعطائة إجازة دون أجر إلا بموافقته.

وقالت الوزارة : النظام لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم نظرا للاستفسارات الواردة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول قيام بعض منشآت القطاع الخاص بمنح العاملين لديها إجازة بلا أجر ودون موافقتهم.

وأكدت الوزارة على أن عقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية "العامل وصاحب العمل"، ولا تؤثر الظروف الاستثنائية المؤقتة فيها. وتبعا لذلك فإن نظام العمل في المملكة ا لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم.

وأضافت : يمكن للمنشآت التي الديها عاملين لا تسمح لهم الظروف الحالية من أداء أعمالهم وفق الطرق التقليدية، اتباع طرق بديلة لتمكينهم من استكمال مهامهم، ومن بينها العمل عن بعد، الذي سبق وأن تم نشر الدليل الإرشادي الخاص به في موقع الوزارة.

وتابعت : هذا وتدعو الوزارة كافة منشآت القطاع الخاص إلى التعاون والالتزام بالأحكام النظامية، كما يمكن ابلاغ الوزارة بأي مخالفات يتم رصدها عن طريق القنوات الرسمية مثل تطبيق "معا للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد

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أحدث التعليقات

رربہسہ
ويمسك الفلوس وهو لابس نفس القفاز وش الفايدة " . 👉 هذا الي يقهرك من حقين المطاعن
عبد الله
اطلب من الدولة القاء القبض على هذا الشخص و التحقيق معه عن سبب وجوده في(جمهورية ايران الاسلامية) ان كانت اسلامية و لماذا خالف تعليمات الدول و تحذيراتها بشأن السفر الى دولة المجوس
عبدالله فريج / الاردن
اقتراح غير منطقي ....وهذا لا يطبق الا مع بداية الموسم وجميع الفرق تكون على علم به مسبقا.....وكما يقولون سواليف فاضية
غالي طلال
خلك مع خالك دافع عنه البادي اظلم
الملل
الشرهة ماهو عليه هو مجموعة خرى الشرهة علي هذي صحيفة الشواذ وناشرة الرذيله والفساد واللواط

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