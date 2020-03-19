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بالفيديو.. مواطن يوثق عاملاً في " بوفيه " يؤدي عمله بدون " القفاز "

Time منذ ساعة
Views 1866
Comment 3
بالفيديو.. مواطن يوثق عاملاً في " بوفيه " يؤدي عمله بدون " القفاز "

الرياض (صدى):
وثق مواطن مقطع فيديو ظهر فيه عاملا في " بوفيه " يؤدي عمله بدون استخدام " القفاز " .

وقال المواطن في المقطع المتداول إنه سبب في انتشار الأمراض، مما أثار جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

ولاقى المقطع تفاعلا بين المواطنين في المملكة، حيث انهالت التعليقات على المقطع وجاءت كالآتي: " في مطاعم وكافيهات راقية تلقاه لابس قفاز ويطقطق بجواله ويحاسب ويمسك الفلوس وهو لابس نفس القفاز وش الفايدة " .

ومن ضمن التعليقات أيضا: " هذه العمالة غير متخصصة أو مدربة بل تجلب معها الأمراض والمفترض أن العقاب على العامل وصاحب المحل الذي أحضره، وهل القفاز الذي يتناول به جميع مستحضرات وأدوات إعداد الوجبة الغذائية صحي ناهيك أن لم يتم تغييرها طوال اليوم من المفترض أن يكون إعداد الوجبة باستخدام أداة معينة لكل وجبة " .

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أحدث التعليقات

رربہسہ
ويمسك الفلوس وهو لابس نفس القفاز وش الفايدة " . 👉 هذا الي يقهرك من حقين المطاعن
عبد الله
اطلب من الدولة القاء القبض على هذا الشخص و التحقيق معه عن سبب وجوده في(جمهورية ايران الاسلامية) ان كانت اسلامية و لماذا خالف تعليمات الدول و تحذيراتها بشأن السفر الى دولة المجوس
عبدالله فريج / الاردن
اقتراح غير منطقي ....وهذا لا يطبق الا مع بداية الموسم وجميع الفرق تكون على علم به مسبقا.....وكما يقولون سواليف فاضية
غالي طلال
خلك مع خالك دافع عنه البادي اظلم
الملل
الشرهة ماهو عليه هو مجموعة خرى الشرهة علي هذي صحيفة الشواذ وناشرة الرذيله والفساد واللواط

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