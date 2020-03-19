بطولات الدوري مستمرة في عدة دول.. تعرف عليها  

وكالات (صدى):

توقفت معظم البطولات المحلية والقارية والدولية أو إلغائها، بما في ذلك بطولة يورو 2020 وكأس كوبا أمريكا، إلى العام المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأثر هذا الفيروس القاتل على إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها، هي الأهم في أوروبا: (إنجلترا – إسبانيا – إيطاليا – ألمانيا – فرنسا – البرتغال – هولندا)، بالإضافة لدول أوروبية أخرى.

وتوقفت المسابقات المحلية في الدول العربية، ومنها: السعودية والإمارات وقطر والكويت ومصر والمغرب والجزائر وتونس، لكن في البحرين لا يزال مستمرا.

وفي أوروبا، لا يزال الدوري في كازاخستان مستمرا، لكنه لا يحظى باهتمام قاري وعالمي كبيرين، وفي آسيا، لا يزال الدوري الأسترالي مستمرا في الوقت الراهن، ولكن نظرا لقيود السفر بين أستراليا ونيوزيلندا، فإن الوضع معقد إلى حد ما، حيث اضطر فريق ملبورن فيكتوري الآن إلى عزل لاعبيه لمدة 14 يوما، بعد هزيمته 3-صفر خارج ملعبه في ويلينغتون فينيكس، في نيوزيلندا.

ولا يزال الدوري مستمرا في: كمبوديا وغوام وإندونيسيا وميانمار وسنغافورة وتايلاند والدوري الأوزبكي، بينما لم ينطلق بعد الدوري في كل من: أفغانستان وتايوان والهند ونيبال وطاجيكستان.

وفي دول أمريكا الوسطى والكاريبي لا يزال الدوري في كوستاريكا وكوبا وجمهورية الدومنيكان ونيكاراغوا مستمرا، رغم اجتياح فيروس كورونا العالم، بينما توقفت المسابقات المحلية في كافة أرجاء قارة أمريكا الجنوبية، باستثناء دوري الولايات في البرازيل.