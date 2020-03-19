لاعب كرة معزول في الحجر الصحي يمارس الرذيلة مع شقيقة زوجته

ويعاني اللاعبين الذين يخضعون للعزل المنزلي حاليًا نفسيًا جراء الابتعاد عن الملاعب، حيث أوضح " ستيف بوب " أنه في ظل حالة التدهور التي يعيشها بعض اللاعبين، أخبره أحدهم أنه نام مع أخته زوجته، نتيجة استغراقه في الملل جراء العزلة التي يعيشها.
ولفت " بوب " : " لاعبي كرة القدم يعانون من مشاكل كبيرة في الصحة العقلية منذ انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم " ، مبينا: " لاعبو الدوري الممتاز لديهم الكثير من المال، في ظاهر الأمر، لا يجب أن يكون لديهم أي مخاوف " .
وتابع: " اتصل بي أحد اللاعبين، وقال لقد تحطمت، وانتهى بي الأمر بالنوم مع أخت زوجتي " ، كما وصف العديد من اللاعبين بأنهم " كسالى عقليًا.. يقال لهم متى يتدربون، وماذا يأكلون، وأين يحضرون، وكيف يلعبون " .