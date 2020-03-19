لاعب كرة معزول في الحجر الصحي يمارس الرذيلة مع شقيقة زوجته

لندن (صدى):

سيطرت حالة من الحزن والصدمة على لاعبي الدوري الإنجليزي منذ تأجيل المباريات حتى الرابع من أبريل بسبب تفشي الفيروس المستجد.

ويعاني اللاعبين الذين يخضعون للعزل المنزلي حاليًا نفسيًا جراء الابتعاد عن الملاعب، حيث أوضح " ستيف بوب " أنه في ظل حالة التدهور التي يعيشها بعض اللاعبين، أخبره أحدهم أنه نام مع أخته زوجته، نتيجة استغراقه في الملل جراء العزلة التي يعيشها.

ولفت " بوب " : " لاعبي كرة القدم يعانون من مشاكل كبيرة في الصحة العقلية منذ انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم " ، مبينا: " لاعبو الدوري الممتاز لديهم الكثير من المال، في ظاهر الأمر، لا يجب أن يكون لديهم أي مخاوف " .

وتابع: " اتصل بي أحد اللاعبين، وقال لقد تحطمت، وانتهى بي الأمر بالنوم مع أخت زوجتي " ، كما وصف العديد من اللاعبين بأنهم " كسالى عقليًا.. يقال لهم متى يتدربون، وماذا يأكلون، وأين يحضرون، وكيف يلعبون " .