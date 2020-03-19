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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ يوم
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 112.71 نقطة ليقفل عند مستوى 6267.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 359 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 288 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 36 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المراكز, أسترا الصناعية, الأصيل, ميدغلف للتأمين, وساكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باعظيم, أسواق المزرعة, البحر الأحمر, العبداللطيف, والمواساة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.19% و 4.38%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان، السعودي الفرنسي, أرامكو السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية, سابك، والسعودي الفرنسي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 118,01 نقطة ليقفل عند مستوى 5925.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 33 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 862 ألف سهم تقاسمتها 1289 صفقة.

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أحدث التعليقات

Hyt
الشريحه مجانا بدون نت لكن لا زم تشحن عشان تفعل الشريحه 😁😁😁😁😁
ام فيصل
انا بمتوسط ٣ وابي وضيفه دخلي ماعندي صعععبه ابضروف
ابو ليلى المهلهل
عارفين انك ماراح تجيهم
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... يادافع البلا يا الله ..
ابو محمد
بعد بعد باقي علوم كثيره ... ... اعوذ باالله من حالها وما فال الاجواد فالها ...

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