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صدمات عاشتها ليلى غفران أبرزها خيانة زوجها مع الخادمة

Time منذ 4 ساعات
Views 1435
صدمات عاشتها ليلى غفران أبرزها خيانة زوجها مع الخادمة

أميرة خالد (صدى):
يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة ليلى غفران، والتى قدمت العديد من الأغاني المعروف لدى الكثيرين في الوطن العربي.

وبرغم نجاحها في الغناء، إلا أن حياتها الشخصية شهدت الكثير من الصدمات، كانت أبرزها خيانة زوجها لها، ومصرع نجلته الشابة.

وأكدت ليلى، في تصريحات سابقة لها، أنها صدمت عندما وجدت زوجها في أحضان الخادمة، مضيفة أن هذا الموقف كان صعب بالنسبة لها.

كما شهدت الزيجات الأخرى للفنانة فشلا ذريعا، ومنها زواجها بشاب كان يصغرها بعشرين عاما، وهو المخرج آنس داعية، والذى اعتبرت زواجها منه كان أكبر خطأ ارتكبته في حياتها.

و بجانب فشل علاقتها الزوجية، تعرضت الفنانة لنكبات آخرى ملئت قلبها بالحزن، ومنها حينما قتلت نجلته الشابة مع صديقتها على يد سارق، وأيضا عندما أصيبت بمرض الضغط الصامت، والذي أدى لإصابتها بشلل لمدة 4 أشهر.

وأكدت الفنانة في تصريحات لها مؤخرًا أن هذا المرض كان هو السبب الرئيسي الذي جعلها تبتعد لعدة سنوات عن الساحة الفنية.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ارفع راسك انت سعودي – خالد الفيصل --------------------------------- ارفع راسك انت سعودي … طيبك جاوز كل حدودي مالك مثيل(ن) بالدنيا … غيرك ينقص وانت تزودي فارس و اجدادك فوارس … و اصبحت لبيت الله حارس مغروس بالمجد و غارس … في ميدان العز شهودي علمك غانم وجارك سالم … يخشى من هيبتك الظالم راعي صمله دايم والم … سيف و قلب وفعل زنودي بالعالم ما مثلك مسلم … دايم بالفضيله محرم الخايف بدارك منعم … وعن دخيل حماك تذودي دايم سيفك بيدك سلّه … ما تغمد سيفك منذلّه و حجاجك دايم منفلّه … وأنت بنصر الله موعودي
ابو محمد
ههههههههههههههههه .. .. بسم الله .. حتى مواعينك ماهي مثل مواعين الناس ... ... طيب طيب ..
ابو محمد
ابوك انثبر يا وغد والله ماتجي لها لقمه ، جرعه وحده بس ...
ابو محمد
هههههههههههههه .. .. كفو ياالاسود يااولاد الاسود ..
ابو محمد
سبحان الله .. .. كأنه يبي يقول الله ..

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