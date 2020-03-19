صدمات عاشتها ليلى غفران أبرزها خيانة زوجها مع الخادمة

أميرة خالد (صدى):

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة ليلى غفران، والتى قدمت العديد من الأغاني المعروف لدى الكثيرين في الوطن العربي.

وبرغم نجاحها في الغناء، إلا أن حياتها الشخصية شهدت الكثير من الصدمات، كانت أبرزها خيانة زوجها لها، ومصرع نجلته الشابة.

وأكدت ليلى، في تصريحات سابقة لها، أنها صدمت عندما وجدت زوجها في أحضان الخادمة، مضيفة أن هذا الموقف كان صعب بالنسبة لها.

كما شهدت الزيجات الأخرى للفنانة فشلا ذريعا، ومنها زواجها بشاب كان يصغرها بعشرين عاما، وهو المخرج آنس داعية، والذى اعتبرت زواجها منه كان أكبر خطأ ارتكبته في حياتها.

و بجانب فشل علاقتها الزوجية، تعرضت الفنانة لنكبات آخرى ملئت قلبها بالحزن، ومنها حينما قتلت نجلته الشابة مع صديقتها على يد سارق، وأيضا عندما أصيبت بمرض الضغط الصامت، والذي أدى لإصابتها بشلل لمدة 4 أشهر.

وأكدت الفنانة في تصريحات لها مؤخرًا أن هذا المرض كان هو السبب الرئيسي الذي جعلها تبتعد لعدة سنوات عن الساحة الفنية.