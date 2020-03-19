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متحدث الصحة: 238 إصابة بالفيروس العالمي وشفاء 8 حالات
منذ 23 دقيقة
1445
1
الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، عن ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة إلى 8 حالات.
وكشف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات في المملكة إلى 238 حالة.
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أحدث التعليقات
البرفسور حنس
الدختور العالمي د.حنس يقول يستحيل علميا وتنقنلوجيا معرفة العدد الصحيح... والسوااال العلمي وراوه..؟
ابو محمد
طيب ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
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