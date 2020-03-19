متحدث الصحة: 238 إصابة بالفيروس العالمي وشفاء 8 حالات

الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، عن ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة إلى 8 حالات.

وكشف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات في المملكة إلى 238 حالة.