calendar

بالفيديو.. الدكتور "الشهري" يهاجم الصيدليات ويكشف سر امتناعها عن توزيع المعقمات مجانا

Time منذ 50 دقيقة
Views 1681
بالفيديو.. الدكتور "الشهري" يهاجم الصيدليات ويكشف سر امتناعها عن توزيع المعقمات مجانا

الرياض (صدى):
هاجم الدكتور احمد الشهري تراجع دور القطاع الخاص في دعم أسواق المملكة ، لا سيما الصيدليات التي لا تقدم المعقمات مجاناً ولو حتى بعض المرات في ظل أزمة الوباء .

وقال " الشهري " أن السبب القطاع الخاص أعتمد على كرم الدولة وحنيّتها، وبالتالي وجدوا مجالًا للتخفي، متسائلاً متى رأيت أن هناك مستشفى بُني على نفقة "البنك الفلاني " ؟ .

وأضاف في برنامج " مع الحدث " على قناة السعودية ، أنه لم يحظى القطاع الخاص بإهتمام كما حظي في المملكة ، ومع ذلك فإنه يبحث عن الربح .

وطالب " الشهري " بسن تشريعات وقوانين تلزم القطاع الخاص بالمملكة بالمشاركة الإجتماعية كبناءمستشفيات او مدارس او أي شئ لخدمة المواطنين .

وقال أنه منذ فترة وجيزة كانت الدولة تساند الغرف التجارية ، فضلاً عن مساندتها للبنوك والإستثمار المحلي والأجنبي ولم يقدم .. فأين المردو في هذا الوقت ؟..

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

البرفسور حنس
الدختور العالمي د.حنس يقول يستحيل علميا وتنقنلوجيا معرفة العدد الصحيح... والسوااال العلمي وراوه..؟
ابو محمد
طيب ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب

أخر الأخبار

موعد إعلان المستثمر الجديد لملعب الجامعة
موعد إعلان المستثمر الجديد لملعب الجامعة
Time منذ 16 دقيقة Views 1325
لوشيسكو:لا أعتفد أنه يمكن لعب كرة قدم خلال الفترة المقبلة
لوشيسكو:لا أعتفد أنه يمكن لعب كرة قدم خلال الفترة المقبلة
Time منذ 16 دقيقة Views 1291
متحدث الصحة: 238 إصابة بالفيروس العالمي وشفاء 8 حالات
متحدث الصحة: 238 إصابة بالفيروس العالمي وشفاء 8 حالات
Time منذ 23 دقيقة Views 1440
شيماء الحاج تنفي شائعة هروبها بصورة علم مصر عبر حسابها
شيماء الحاج تنفي شائعة هروبها بصورة علم مصر عبر حسابها
Time منذ 27 دقيقة Views 1143
أم وابنتها تتزوجان معًا (صور)
أم وابنتها تتزوجان معًا (صور)
Time منذ 31 دقيقة Views 467
طريقة استخدام الثلج في علاج حبوب الشباب
طريقة استخدام الثلج في علاج حبوب الشباب
Time منذ 31 دقيقة Views 1145
شاب يلقي بعروسه من الدور العاشر ليلة الزفاف !
شاب يلقي بعروسه من الدور العاشر ليلة الزفاف !
Time منذ 35 دقيقة Views 372
سحابة ضخمة فوق إحدى جزر
سحابة ضخمة فوق إحدى جزر
Time منذ 40 دقيقة Views 393
مكان إقامة دعوى الحوادث المرورية يرجع للمدعي
مكان إقامة دعوى الحوادث المرورية يرجع للمدعي
Time منذ 44 دقيقة Views 1399
نادين نسيب لـ «من يحاول سرقة حسابها» : روحوا صلوا
نادين نسيب لـ «من يحاول سرقة حسابها» : روحوا صلوا
Time منذ 45 دقيقة Views 1131