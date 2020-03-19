بالفيديو.. الدكتور "الشهري" يهاجم الصيدليات ويكشف سر امتناعها عن توزيع المعقمات مجانا

الرياض (صدى):

هاجم الدكتور احمد الشهري تراجع دور القطاع الخاص في دعم أسواق المملكة ، لا سيما الصيدليات التي لا تقدم المعقمات مجاناً ولو حتى بعض المرات في ظل أزمة الوباء .

وقال " الشهري " أن السبب القطاع الخاص أعتمد على كرم الدولة وحنيّتها، وبالتالي وجدوا مجالًا للتخفي، متسائلاً متى رأيت أن هناك مستشفى بُني على نفقة "البنك الفلاني " ؟ .

وأضاف في برنامج " مع الحدث " على قناة السعودية ، أنه لم يحظى القطاع الخاص بإهتمام كما حظي في المملكة ، ومع ذلك فإنه يبحث عن الربح .

وطالب " الشهري " بسن تشريعات وقوانين تلزم القطاع الخاص بالمملكة بالمشاركة الإجتماعية كبناءمستشفيات او مدارس او أي شئ لخدمة المواطنين .

وقال أنه منذ فترة وجيزة كانت الدولة تساند الغرف التجارية ، فضلاً عن مساندتها للبنوك والإستثمار المحلي والأجنبي ولم يقدم .. فأين المردو في هذا الوقت ؟..