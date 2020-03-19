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"الغذاء والدواء" تحذّر من معقم لليدين "First"

Time منذ ساعة
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"الغذاء والدواء" تحذّر من معقم لليدين "First"

الرياض (صدى):
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج جل معقم لليدين يحمل اسم "First, Hand Sanitizing Gel" من إنتاج مصنع راية البيان للمعقمات والمطهرات الطبية ومستحضرات التجميل، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وثبت احتواء منتج " First, Hand Sanitizing Gel على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتخلص من الكميات الموجودة لديهم منه، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بإبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو خلل في جودتها عن طريق الرقم الموحد 19999 أو الفاكس 00966112057662، أو عبر البريد الالكتروني [email protected] أو عن طريق الرابط هنا.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
الدختور العالمي د.حنس يقول يستحيل علميا وتنقنلوجيا معرفة العدد الصحيح... والسوااال العلمي وراوه..؟
ابو محمد
طيب ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب

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