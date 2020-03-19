لاعب أخضر الجودو سعود منيع يصنف الرابع عالميا

طلال الغامدي (صدى):

أعلنت اللجنة الأولمبية، أن نجم منتخب الجودو سعود منيع، صعد لأفضل تصنيف للاعب سعودي تاريخياً في فئات التصنيف العالمي للجودو.

وأكدت اللجنة، اليوم الخميس، أن اللاعب احتل المركز الرابع في التصنيف العالمي الجديد.