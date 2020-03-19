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لاعب أخضر الجودو سعود منيع يصنف الرابع عالميا

Time منذ ساعة
Views 1532
لاعب أخضر الجودو سعود منيع يصنف الرابع عالميا

طلال الغامدي (صدى):
أعلنت اللجنة الأولمبية، أن نجم منتخب الجودو سعود منيع، صعد لأفضل تصنيف للاعب سعودي تاريخياً في فئات التصنيف العالمي للجودو.

وأكدت اللجنة، اليوم الخميس، أن اللاعب احتل المركز الرابع في التصنيف العالمي الجديد.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
الدختور العالمي د.حنس يقول يستحيل علميا وتنقنلوجيا معرفة العدد الصحيح... والسوااال العلمي وراوه..؟
ابو محمد
طيب ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب

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