سفارة المملكة بالنمسا: 3 حالات لمغادرة المواطنين أثناء حظر التجول

وأكدت سفارة المملكة على ضرورة اتباع تعليمات السلطات النمساوية بعدم مغادرة المنزل إلا في ثلاث حالات :
1- العمل مع إثبات أهمية الموظف لسير العمل .
2- الخروج لشراء أهم المستلزمات " مواد غذائية " .
3- منع الخروج او التواجد خارجاً في مجموعات ، يسمح بالخروج فقط فرادى او أزواج بشرط سكن الشخصين في منزل واحد .
وأوضحت أنه يمكن التواصل مع السفارة للإستقسار أو في حالات الطوارئ على الهاتف التالي :
شؤون السعوديين : 00436765029292
هاتف شؤون السعوديين للحالات الطارئة : 00436766697
وفرضت حكومة النمسا غرامات على كل من يخالف حظر التجل بـ 2160 يورو لمن يتواجدوا بالشارع و 3600 لمن يتواجد بالحدائق .