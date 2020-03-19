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سفارة المملكة بالنمسا: 3 حالات لمغادرة المواطنين أثناء حظر التجول

Time منذ ساعة
Views 1455
سفارة المملكة بالنمسا: 3 حالات لمغادرة المواطنين أثناء حظر التجول

الرياض (صدى):
وجهت سفارة المملكة في فيينا اليوم الخميس تنبيه هام للمواطنين السعوديين هناك بالتزامن مع قرار الحكومة النمساوية بحظر التجول .

وأكدت سفارة المملكة على ضرورة اتباع تعليمات السلطات النمساوية بعدم مغادرة المنزل إلا في ثلاث حالات :

1- العمل مع إثبات أهمية الموظف لسير العمل .

2- الخروج لشراء أهم المستلزمات " مواد غذائية " .

3- منع الخروج او التواجد خارجاً في مجموعات ، يسمح بالخروج فقط فرادى او أزواج بشرط سكن الشخصين في منزل واحد .

وأوضحت أنه يمكن التواصل مع السفارة للإستقسار أو في حالات الطوارئ على الهاتف التالي :

شؤون السعوديين : 00436765029292

هاتف شؤون السعوديين للحالات الطارئة : 00436766697

وفرضت حكومة النمسا غرامات على كل من يخالف حظر التجل بـ 2160 يورو لمن يتواجدوا بالشارع و 3600 لمن يتواجد بالحدائق .

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
الدختور العالمي د.حنس يقول يستحيل علميا وتنقنلوجيا معرفة العدد الصحيح... والسوااال العلمي وراوه..؟
ابو محمد
طيب ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب

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