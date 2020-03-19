سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.4 %

وكالات (صدى):

انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية في صباح اليوم، بنسبة 0.4 % إلى 1480 دولاراً أمريكياً.

وارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة اليوم بنسبة 0.3 % ليصل إلى 1481.70 دولاراً أمريكياً.