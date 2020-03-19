إحالة التجار المخالفين إلى القضاء

الرياض (صدى):

كشفت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة تعتزم إحالة مستوردي المواد التموينية وتجار الجملة والتجزئة المخالفين إلى القضاء.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم المطالبة في لوائح الادعاء بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام المنافسة، إذ نصت قواعد التنظيم التمويني على معاقبة من لا يلتزم من مستوردي المواد التموينية وتجار الجملة والتجزئة بأسعار المواد، الصادر في شأنها قرار الحالة غير العادية الخاضعة لأحكام التنظيم التمويني بزيادة الأسعار أو الامتناع عن بيع بغرامة مالية قدرها 1000 ريال للمرة الأولى، وتصل إلى 10 آلاف ريال، ونشر قرار العقوبة على نفقته في ثلاث صحف محلية

وتضمنت العقوبات الواردية في النظام: 10% إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز (10 ملايين) ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.

وتشمل العقوبات: مليون ريال عقوبة كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة، نشر القرار الصادر بالمخالفات على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته

كما تضمنت 5 ملايين ريال عقوبة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له، غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.