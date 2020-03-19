calendar

إحالة التجار المخالفين إلى القضاء

Time منذ ساعتين
Views 1684
إحالة التجار المخالفين إلى القضاء

الرياض (صدى):
كشفت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة تعتزم إحالة مستوردي المواد التموينية وتجار الجملة والتجزئة المخالفين إلى القضاء.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم المطالبة في لوائح الادعاء بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام المنافسة، إذ نصت قواعد التنظيم التمويني على معاقبة من لا يلتزم من مستوردي المواد التموينية وتجار الجملة والتجزئة بأسعار المواد، الصادر في شأنها قرار الحالة غير العادية الخاضعة لأحكام التنظيم التمويني بزيادة الأسعار أو الامتناع عن بيع بغرامة مالية قدرها 1000 ريال للمرة الأولى، وتصل إلى 10 آلاف ريال، ونشر قرار العقوبة على نفقته في ثلاث صحف محلية

وتضمنت العقوبات الواردية في النظام: 10% إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز (10 ملايين) ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.

وتشمل العقوبات: مليون ريال عقوبة كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة، نشر القرار الصادر بالمخالفات على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته

كما تضمنت 5 ملايين ريال عقوبة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له، غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

البرفسور حنس
الدختور العالمي د.حنس يقول يستحيل علميا وتنقنلوجيا معرفة العدد الصحيح... والسوااال العلمي وراوه..؟
ابو محمد
طيب ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب

أخر الأخبار

موعد إعلان المستثمر الجديد لملعب الجامعة
موعد إعلان المستثمر الجديد لملعب الجامعة
Time منذ 14 دقيقة Views 1299
لوشيسكو:لا أعتفد أنه يمكن لعب كرة قدم خلال الفترة المقبلة
لوشيسكو:لا أعتفد أنه يمكن لعب كرة قدم خلال الفترة المقبلة
Time منذ 14 دقيقة Views 1266
متحدث الصحة: 238 إصابة بالفيروس العالمي وشفاء 8 حالات
متحدث الصحة: 238 إصابة بالفيروس العالمي وشفاء 8 حالات
Time منذ 20 دقيقة Views 1420
شيماء الحاج تنفي شائعة هروبها بصورة علم مصر عبر حسابها
شيماء الحاج تنفي شائعة هروبها بصورة علم مصر عبر حسابها
Time منذ 25 دقيقة Views 1137
أم وابنتها تتزوجان معًا (صور)
أم وابنتها تتزوجان معًا (صور)
Time منذ 29 دقيقة Views 449
طريقة استخدام الثلج في علاج حبوب الشباب
طريقة استخدام الثلج في علاج حبوب الشباب
Time منذ 29 دقيقة Views 1145
شاب يلقي بعروسه من الدور العاشر ليلة الزفاف !
شاب يلقي بعروسه من الدور العاشر ليلة الزفاف !
Time منذ 33 دقيقة Views 352
سحابة ضخمة فوق إحدى جزر
سحابة ضخمة فوق إحدى جزر
Time منذ 38 دقيقة Views 372
مكان إقامة دعوى الحوادث المرورية يرجع للمدعي
مكان إقامة دعوى الحوادث المرورية يرجع للمدعي
Time منذ 42 دقيقة Views 1379
نادين نسيب لـ «من يحاول سرقة حسابها» : روحوا صلوا
نادين نسيب لـ «من يحاول سرقة حسابها» : روحوا صلوا
Time منذ 43 دقيقة Views 1130