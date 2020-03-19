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تنبيه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

Time منذ 46 دقيقة
Views 1351
تنبيه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

الباحة (صدى):
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة 10 مساءً.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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أحدث التعليقات

عبدالله البلوي
قبيلة مطير هي قبيله عريقه وفي شيوخها وافرادها كل نخوة وكل علم غانم وشجاعه وفي نسائها العفة والشرف الظاهر والباطن . وهذه العجوز من الشمطاء انسلخت عنهم وعن اصلها وتعتبر قطعة لحم فاسده فكهم الله منها فليفرحوا التي لم تبقى فيهم. فهي كالعلة في الجسد فاذا خرجت العلة استصح الجسم فهم بخروجها منهم نقو ونقية صحتهم اكثر. ونحن نهنيهم بخروج تلك العلة منهم ولعل الله يخرج كل علة من كل من يشكو ها.
عبدالله البلوي
قبيلة مطير هي قبيله عريقه وفي شيوخها وافرادها كل نخوة وكل علم غانم وشجاعه وفي نسائها العفة والشرف الظاهر والباطن . وهذه العجوز من الشمطاء انسلخت عنهم وعن اصلها وتعتبر قطعة لحم فاسده فكهم الله منها فليفرحوا التي لم تبقى فيهم. فهي كالعلة في الجسد فاذا خرجت العلة استصح الجسم فهم بخروجها منهم نقو ونقية صحتهم اكثر. ونحن نهنيهم بخروج تلك العلة منهم ولعل الله يخرج كل علة من كل من يشكو ها.
عبدالله البلوي
قبيلة مطير هي قبيله عريقه وفي شيوخها وافرادها كل نخوة وكل علم غانم وشجاعه وفي نسائها العفة والشرف الظاهر والباطن . وهذه العجوز من الشمطاء انسلخت عنهم وعن اصلها وتعتبر قطعة لحم فاسده فكهم الله منها فليفرحوا التي لم تبقى فيهم. فهي كالعلة في الجسد فاذا خرجت العلة استصح الجسم فهم بخروجها منهم نقو ونقية صحتهم اكثر. ونحن نهنيهم بخروج تلك العلة منهم ولعل الله يخرج كل علة من كل من يشكو ها.
أبوسطام
خرطي اما فيه بيبسي أو عصير بعد مانظفها صب فيها هذا البيبسي أو العصير وحتى لو نظفت العبوه مايصلح يصب فيها مشروب.. نتمنى يقبض عليه هذا يخدع الناس وقد فيه من يقلده
**""'سهم'""**
يستاهلون ماجاهم .... الله لايردهم وايضا حتى يعرفون المجوس على حقيقتهم تجاه العرب

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