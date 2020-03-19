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10 كمامات فقط لكل فرد لعدالة التوزيع

Time منذ ساعة
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10 كمامات فقط لكل فرد لعدالة التوزيع

الرياض (صدى):
أوضح فيصل العبد الكريم، أن الجهات المعنية فرضت على الصيدليات بيع كمية محددة من الكمامات لكل فرد، حتى تكون هناك عدالة في التوزيع.

وقال العبد الكريم، إنه مع الأزمة في الحصول على الكمامات والمعقمات، تدخلت الجهات المعنية وفرضت على المحلات والصيدليات بيع كمية محددة من الكمامات لكل فرد 10 كمامات يوميا وذلك لعدالة التوزيع وعدم حدوث شح مرة أخرى.

وأكد أن أسعار الكمامات والمعقمات محددة حسب كل نوع بعد تدخل وزاري، حيث تتراوح سعر الكمامة من 0,6 ريال حتى 1 ريال حسب نوع الكمامة والشركة.

وتتراوح أسعار المعقمات الـ50 مل من 8 ريال إلى 18 ريال، بحسب الشركة المصنعة.

وناشد العبد الكريم، بأنه عند ملاحظة أي تلاعب يتم تبليغ مركز بلاغات حماية المستهلك 1900.

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أحدث التعليقات

عبدالله البلوي
قبيلة مطير هي قبيله عريقه وفي شيوخها وافرادها كل نخوة وكل علم غانم وشجاعه وفي نسائها العفة والشرف الظاهر والباطن . وهذه العجوز من الشمطاء انسلخت عنهم وعن اصلها وتعتبر قطعة لحم فاسده فكهم الله منها فليفرحوا التي لم تبقى فيهم. فهي كالعلة في الجسد فاذا خرجت العلة استصح الجسم فهم بخروجها منهم نقو ونقية صحتهم اكثر. ونحن نهنيهم بخروج تلك العلة منهم ولعل الله يخرج كل علة من كل من يشكو ها.
عبدالله البلوي
قبيلة مطير هي قبيله عريقه وفي شيوخها وافرادها كل نخوة وكل علم غانم وشجاعه وفي نسائها العفة والشرف الظاهر والباطن . وهذه العجوز من الشمطاء انسلخت عنهم وعن اصلها وتعتبر قطعة لحم فاسده فكهم الله منها فليفرحوا التي لم تبقى فيهم. فهي كالعلة في الجسد فاذا خرجت العلة استصح الجسم فهم بخروجها منهم نقو ونقية صحتهم اكثر. ونحن نهنيهم بخروج تلك العلة منهم ولعل الله يخرج كل علة من كل من يشكو ها.
عبدالله البلوي
قبيلة مطير هي قبيله عريقه وفي شيوخها وافرادها كل نخوة وكل علم غانم وشجاعه وفي نسائها العفة والشرف الظاهر والباطن . وهذه العجوز من الشمطاء انسلخت عنهم وعن اصلها وتعتبر قطعة لحم فاسده فكهم الله منها فليفرحوا التي لم تبقى فيهم. فهي كالعلة في الجسد فاذا خرجت العلة استصح الجسم فهم بخروجها منهم نقو ونقية صحتهم اكثر. ونحن نهنيهم بخروج تلك العلة منهم ولعل الله يخرج كل علة من كل من يشكو ها.
أبوسطام
خرطي اما فيه بيبسي أو عصير بعد مانظفها صب فيها هذا البيبسي أو العصير وحتى لو نظفت العبوه مايصلح يصب فيها مشروب.. نتمنى يقبض عليه هذا يخدع الناس وقد فيه من يقلده
**""'سهم'""**
يستاهلون ماجاهم .... الله لايردهم وايضا حتى يعرفون المجوس على حقيقتهم تجاه العرب

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