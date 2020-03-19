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بالصور : بعد جولاتها المكثفة بلدية أضم ترصد عدة مخالفات وتغلق مطبخ وتنذر 3 منشآت

Time منذ 36 دقيقة
Views 1436
بالصور : بعد جولاتها المكثفة بلدية أضم ترصد عدة مخالفات وتغلق مطبخ وتنذر 3 منشآت

حامد العمري (صدى):
كثفت بلدية محافظة أضم جهودها ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من فايروس كورونا المستجد ، وذلك بمواصلت جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية والصحية .

وكانت تلك الجولات تنفذ بوقوف رئيس البلدية م: عمر الزهراني ميدانياً ، لمتابعة سير الجولات الرقابية المسائية المكثفة ، على ⁧‫المطاعم‬⁩ ⁧‫والبوفيهات‬⁩ للتأكد من تطبيق قرار منع تقديم الوجبات داخلها والإكتفاء بالطلبات الخارجية .

وقد ذكر ل"صدى" المتحدث الرسمي لبلدية أضم يحيى عبدالرحمن المعافي أن تلك الجهود أسفرت عن : إغلاق مطبخ ومصادرة عدة أواني غير صالحة للإستخدام ، إضافة إلى ضبط كمية من الخضروات والفواكة الغير صالحة للإستخدام الآدمي ، مع باعة متجولين ، ورصد عدة مخالفات للإشتراطات الصحية ، وإنذار٣ منشآت .

وختم " المعافي" حديثه أن هذه الإجراءات الوقائية السريعة والمكثفة ، تأتي كإجراء احترازي من البلدية حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا المستجد ، وأن البلدية ستطبق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين .

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أحدث التعليقات

ابونايف
هذولا شكلهم حقين القطيف فيهم حقد
🇸🇦(511)🇸🇦
حلال الطرد فيكم ياحثاله...
ابونايف
الله يستر فيه تزايد رحنا بخرايطها
كلام مليان
بالله هالاشكال تتصدر المشهد الاعلامي الرياضي السعودي هزلت والله هذا حتى برنامج الباديه مايطلع فيه
ابونايف
الحمدالله انه فيه شي اسمه هيئة الفساد ومثلهم كثير من يستغلون المواطنيين مثل محطات البنزين وغيرها

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