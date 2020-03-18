" الترحيل " عقوبة مذيعي الجزيرة حال نشر أخبار الفيروس في قطر

ماجد القزيز (صدى):

على ما يبدو أن النظام القطري قرر السير على نهج النظام الإيراني في التكتم على العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، رغم جدية الوضع.

وكشفت مصادر أن مدير قناة الجزيرة القطرية " التحريضية " ،قد خاطب جميع العاملين بالقناة، بأن يتجاهلوا أخبار كورونا في قطر، مشددًا على أن إذاعة أي خبر سلبي يعني الترحيل.

وقبل أيام قام طبيب بفضح " الحمدين " مؤكدًا أن عدد المصابين بفيروس كورونا والذي أعلن عنه نظام قطر تم اكتشافه على مراحل منذ فترة.

واعتقل النظام القطري الطبيب ثم أعلن بشكل فوري عن عدد المصابين حينها، وفي غضون ساعات عدد المصابين قفز من 24 حالة إلى 238 مصاب.

يذكر أن قطر تتصدر قائمة عدد الإصابات بالفيروس في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لآخر الأرقام الرسمية، حتى مساء الثلاثاء، بارتفاع عدد المصابين فيها إلى 442 حالة.