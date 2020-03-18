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والدة كيم كرداشيان تخضع لفحص كورونا

Time منذ 4 ساعات
Views 1629
والدة كيم كرداشيان تخضع لفحص كورونا

واشنطن (صدى):
ذكرت تقارير بريطانية أن كريس جينير، والدة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كرداشيان، خضعت مؤخراً للفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وأضارت إلى أن هذا جاء بعدما كشفت إصابة صديقها لوسيان جرنجي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "يونيفيرسال الموسيقية"، بالعدوى.

وتبين من خلال تقرير الموقع أنها حضرت حفلاً أقامه الأخير لمناسبة يوم ميلاده قبل نحو أسبوعين من إظهار الفحوص الطبية إصابته.

وكشفت بعد ذلك أن نتائج فحص كريس جاءت سلبية. ويشار إلى أن الولايات المتحدة شهدت مؤخراً ارتفاعاً في نسبة مبيعات الأسلحة والذخيرة في موازاة زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ويِأتي هذا بالتزامن مع إعلان قوانين خاصة تنظم المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد حيث يرغب الكثير من الأشخاص في تأمين الحماية لأنفسهم وعائلاتهم.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أصلا إذا ترحل من قطر هذا يعتبر نفسه شخص محظوظ😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يافضيحتاه🤢
صراحه
عقوبات ترضي المدلل الاصيفر
عين الصقر
اهم شي القروووووش البحرين شالة 3 شهور عن المواطنين الكهرباء والماء
عين الصقر
اهم شي القروووووش البحرين شالت فواتير الكهرباء والماء عن المواطنين لنذة 3 شهور

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