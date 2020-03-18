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ساما: إيقاف تجميد حسابات العملاء البنكية لثلاث حالات

Time منذ 6 ساعات
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ساما: إيقاف تجميد حسابات العملاء البنكية لثلاث حالات

الرياض (صدى):
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" صدور قرارها بتعليق تجميد حسابات العملاء البنكية لمدة (30) يوماً وفق حالات محددة.

وتأتي هذه الخطوة إلحاقاً بتعليمات المؤسسة الصادرة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" وفق ضوابط محددة، ومراعاة للظروف الحالية، التي ترتب عليها تقليص عدد فروع البنوك إلى الحد الأدنى وتخصيصها لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير المتاح تقديمها عبر القنوات الإلكترونية، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

وحدّدت مؤسسة النقد الحالات التي ينطبق القرار أعلاه، وهي: انتهاء هوية العميل، وعدم استيفاء متطلبات اعرف عميلك (KYC)، وتغير حالة الحساب إلى حساب راكد لعدم وجود أي حركات / تعاملات بنكية على الحساب، مع التأكيد على البنوك والمصارف بمراعاة تسهيل إجراءات تجديد بطاقات الصرف الآلي "مدى"، وبطاقات الائتمان بكافة الوسائل المتاحة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب حمودي وينه ؟
ابو عمار
لا يوجد صناديق سود اذا كان التحقيق صارم
صافي
يعني خذو ي الاجنبيات راحتكم ترى ماحد بيصور الابنصور ونشهر فيهم وبكل اجنبيه ماتحترم بلدنا
صافي
كيف فضحها وهي بدون عبايه وتسدح في شارع سلامات الله ينتقم من سمح لهالاجنبيات بالخروج بهالشكل إلى مايرضي مسلم لااحترمت العادات وتقاليد وشكلها سكرانه هالرخيصه
ابو عمار
فعلا يبدو انها multi-system .... السؤال كيف تأخذ راتب من ابوها وهو متوفي ؟

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