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النقد تحدد ضوابط عمل المؤسسات المالية لتقديم الخدمات غير الممكن تقديمها إلكترونيا

Time منذ 8 ساعات
Views 1788
النقد تحدد ضوابط عمل المؤسسات المالية لتقديم الخدمات غير الممكن تقديمها إلكترونيا

الرياض (صدى):
حدّدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عددًا من الضوابط بشأن عمل فروع البنوك والمصارف العاملة في المملكة إلحاقاً بتعليمات المؤسسة الصادرة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" وفق ضوابط محددة ومنها: أن يتم تحديد الحد الأدنى من فروع المؤسسة المالية لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير الممكن تقديمها إلكترونياً، وحرصاً على ألّا يؤدي تواجد أعداد من العملاء إلى زيادة مخاطر انتقال العدوى، وحفاظاً على سلامة عملاء البنك ومنسوبيه.

وألزمت "ساما" المؤسسات المالية بوضع حد أقصى لعدد العملاء الذين يتم خدمتهم من خلال الفرع – في الوقت الواحد - بما يتناسب مع حجم الفرع، وألّا يُسمح بتجاوز هذا العدد، على أن يتم مراعاة المساحة الكافية للتباعد بين العملاء في صالات الانتظار، وكذلك بين موظفي البنك والعملاء.

كما شددت على التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة بشأن من يحضر من العاملين إلى مقرّات العمل، وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا (COVID-19) داخل أماكن العمل الصادر عن الوزارة.

وأكدت مؤسسة النقد أيضًا على توفير المؤسسات المالية نقطةَ فرز في مداخل الفروع لقياس درجة حرارة العملاء، وتوفير المعقمات اللازمة مع تزويد منسوبي البنك بكافة الاحتياطات الوقائية اللازمة، والاستمرار في توعية وحث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم، إضافة إلى المتابعة عن كثب للإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة والالتزام بها.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب حمودي وينه ؟
ابو عمار
لا يوجد صناديق سود اذا كان التحقيق صارم
صافي
يعني خذو ي الاجنبيات راحتكم ترى ماحد بيصور الابنصور ونشهر فيهم وبكل اجنبيه ماتحترم بلدنا
صافي
كيف فضحها وهي بدون عبايه وتسدح في شارع سلامات الله ينتقم من سمح لهالاجنبيات بالخروج بهالشكل إلى مايرضي مسلم لااحترمت العادات وتقاليد وشكلها سكرانه هالرخيصه
ابو عمار
فعلا يبدو انها multi-system .... السؤال كيف تأخذ راتب من ابوها وهو متوفي ؟

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