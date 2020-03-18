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البنك الدولي يعلن إصابة عدد من موظفيه بالفيروس المستجد

Time منذ 8 ساعات
Views 1633
البنك الدولي يعلن إصابة عدد من موظفيه بالفيروس المستجد

وكالات (صدى):
أعلن البنك الدولي عن إصابة عدد من موظفيه بفيروس كورونا المستجد.

وكان البنك الدولى وافق على طلب الحصول على دعم بقيمة 342 مليون فرنك سيفا فى حالات الطوارئ لدعم ساحل العاج فى الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته عبر دعم مشروع الشراء الاستراتيجى وملاءمة مهارات التمويل والصحة.

يذكر أن بالبنك أكد على التزام المؤسسة المالية بمساعدة ساحل العاج على معالجة التحديات الصحية، مشيرة إلى أن المشروع يرمي إلى تسريع النطاق الوطني للتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الركائز الرئيسية للنظام الصحي العاجي.

ونصح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الموظفين في مكاتبهما في واشنطن بالعمل من المنزل بعد تأكد إصابة موظف في الصندوق بفيروس كورونا الجديد.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب حمودي وينه ؟
ابو عمار
لا يوجد صناديق سود اذا كان التحقيق صارم
صافي
يعني خذو ي الاجنبيات راحتكم ترى ماحد بيصور الابنصور ونشهر فيهم وبكل اجنبيه ماتحترم بلدنا
صافي
كيف فضحها وهي بدون عبايه وتسدح في شارع سلامات الله ينتقم من سمح لهالاجنبيات بالخروج بهالشكل إلى مايرضي مسلم لااحترمت العادات وتقاليد وشكلها سكرانه هالرخيصه
ابو عمار
فعلا يبدو انها multi-system .... السؤال كيف تأخذ راتب من ابوها وهو متوفي ؟

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