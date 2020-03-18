البنك الدولي يعلن إصابة عدد من موظفيه بالفيروس المستجد

وكالات (صدى):

أعلن البنك الدولي عن إصابة عدد من موظفيه بفيروس كورونا المستجد.

وكان البنك الدولى وافق على طلب الحصول على دعم بقيمة 342 مليون فرنك سيفا فى حالات الطوارئ لدعم ساحل العاج فى الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته عبر دعم مشروع الشراء الاستراتيجى وملاءمة مهارات التمويل والصحة.

يذكر أن بالبنك أكد على التزام المؤسسة المالية بمساعدة ساحل العاج على معالجة التحديات الصحية، مشيرة إلى أن المشروع يرمي إلى تسريع النطاق الوطني للتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الركائز الرئيسية للنظام الصحي العاجي.

ونصح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الموظفين في مكاتبهما في واشنطن بالعمل من المنزل بعد تأكد إصابة موظف في الصندوق بفيروس كورونا الجديد.