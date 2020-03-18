النقد ترفع حد الشراء لخدمة «مدى أثير» بدون الرقم السري إلى 300 ريال

الرياض (صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي «ساما»، تنفيذ عمليات الدفع من خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) «مدى أثير» على أجهزة نقاط البيع دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري من مبلغ 100 ريال إلى 300 ريال للعملية الواحدة، مع الاحتفاظ بالحد التراكمي المطلوب، الذي يبلغ 300 ريال.

وعملت التنبيه على كافة البنوك لاتخاذ الإجراءات التشغيلية والتقنية لتنفيذ التغييرات المطلوبة لرفع الحد المسموح به.

وتعمل البنوك المحلية ومقدمو خدمات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع، بالتعاون مع المدفوعات السعودية؛ اعتبارا من اليوم الأربعاء 18 مارس 2020م على تنفيذ التغييرات الفنية المطلوبة على أنظمتها ومكونات البنية التحتية الوطنية بشكل تدريجي إلى حين اكتمال التحديث على كافة الأجهزة الداعمة لخدمة «مدى أثير».

ويأتي القرار ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية التي بادرت «ساما» في اتخاذها لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا (COVID-19) وبما يساهم في المحافظة على سلامة كافة المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني.