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بالفيديو.. رسالة من نورة العميري لفوز الفهد بعد زفافها

Time منذ 9 ساعات
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بالفيديو.. رسالة من نورة العميري لفوز الفهد بعد زفافها

خالد الظفيري (صدى):
حرصت الفنانة الكويتية نورة العميري، على تهنئة صديقتها الفاشينيستا فوز الفهد بمناسبة زفافها.

وقالت خلال مقطع فيديو نشرته عبر «سناب شات»: «ألف مبارك يا فوز، فرحت وايد لها كأنها أختي بالضبط، وعسى الله أن يوفقك بكل خطوة يارب ويسعدك قبل كل شيء، تستاهلين يا فوز».

ووصفت حالتها قائلة: «شعوري غريب، شكرًا يا جماعة، الناس كلها تدخل تباركلي، وبالعكس هالشيء وايد يونسني أنا وفوز واحد، كأنها أختي بالضبط، فرحت لها كثيرًا».

وأضافت: «اليوم بالذات تذكرت أنه كلما كنت أصب لها القهوة كانت تقول بعرسك، وقلت لها اليوم صار، أنا جدًا فرحانة لها، وعسى الله أن أيوفقك بكل خطوة ويسعدك، الله يهنيك ويسعدك بكل ثانية تمر عليكِ، إن شاء الله إنك تستاهلين يا فوز، وألف ألف مبارك».

وتابعت: «لا أعلم، شعوري غريب وحلو، ولا أعلم كيف والناس تباركلي أنه فوز تزوجت بقدر ما أشعر اليوم بالذات أنني فرحانة، لما نزلت وشفتها كش بدني، أول مرة أشعر أنني أحبها، اليوم حسيت إنه كبرنا مع بعض، هذا الشيء وايد حلو، مشكورين كثيرًا حق كل من بارك».

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أحدث التعليقات

صراحه
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عين الصقر
اهم شي القروووووش البحرين شالة 3 شهور عن المواطنين الكهرباء والماء
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اهم شي القروووووش البحرين شالت فواتير الكهرباء والماء عن المواطنين لنذة 3 شهور
abdul
افضل كمام يمكن صناعته من قماش شماغ اردني كما قال وزير الصحة الاردني عن احلال الشماغ محل الكمام الطبِّي هههههه
abdul
افضل كمام يمكن صناعته من قماش شماغ اردني كما قال وزير الصحة الاردني عن احلال الشماغ محل الكمام الطبِّي هههههه

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